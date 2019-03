Die Medicalbit Foundation, die derzeit in Estland die Erstemission der Coin (ICO) einer virtuellen Währung durchführt, hat beschlossen, als ersten Schritt ihre ASCA-Token über das Asclepius-Netzwerkprojekt öffentlich zugänglich zu machen.

Das Ziel des Asclepius-Netzwerks ist es, allen Menschen auf der Welt modernste medizinische Versorgung zur Verfügung zu stellen und Japan wurde als erster Standort in Asien ausgewählt, um das Geschäft auszuweiten.

Ziel des Projekts ist es, das weltweit führende medizinische Behandlungswissen und die medizinischen Aufzeichnungen in einem Blockchain-System zu sammeln. Dies würde einen Mechanismus bilden, der es jedem weltweit ermöglicht, die Vorteile modernster medizinischer Behandlungen überall auf der Welt zu nutzen. Zu diesem Zweck bildet das Projekt ein Netzwerk von medizinischen Spitzenforschern aus Japan, sowie Europa und den USA.

In der Praxis beschäftigt sich das Projekt mit der Entwicklung von elektronischen Patientenakten der nächsten Generation sowie der Entwicklung von Smart-Device-Apps zur Erfassung bestehender Krankenakten beschäftigt. Das Projekt wurde in Japan bereits für sechs Patente genehmigt.

2019 sollen unter Einsatz modernster japanischer Technologien in Zusammenarbeit mit großen Diagnosezentren, die in China bereits jährlich an Gesundheitsscreenings für Millionen von Menschen beteiligt sind, sowie mit den großen Krankenhausgruppen, die Dutzende von Krankenhäusern in China leiten, Blut- und Krebsvorsorgeeinrichtungen eingerichtet werden.

Weiterhin haben bereits die Wirksamkeitstests für die Bereitstellung eines Lieferdientes japanischer Arzneimittel an Patienten mit chronischen Erkrankungen begonnen.

Die Bemühungen innerhalb Chinas werden nach vorläufigen Berechnungen mit Projektpartnern zunächst auf einen jährlichen Umfang von mehreren zehn Milliarden Yen bis zu mehreren hundert Milliarden Yen geschätzt.

Darüber hinaus wurde ein Währungsfonds eingerichtet, der die Teilnahme an dem von den Vereinten Nationen festgelegten Projekt zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung ermöglicht, um das Projektideal zu verwirklichen, den Völkern der Welt die Vorteile einer modernen medizinischen Versorgung anzubieten. Geplant ist, den Fonds vor allem für Bereiche zu verwenden, die die kostenlose Bereitstellung von Behandlungen in Gebieten der Welt umfassen, die derzeit außerhalb der Reichweite einer solchen Behandlung liegen.

Die Teilnahme am Asclepius-Netzwerkprojekt für diese Bemühungen erfordert ASCA-Token und das Projekt sucht Investoren und Geschäftspartner, die daran interessiert sind, allen Völkern der Welt modernste medizinische Versorgung anzubieten.

Beschreibung des Angebots: Donnerstag, 21. März, 10:00 Uhr JST

Offerierender Händler: TopForce

URL: www.top-force.com/

Für die Zukunft ist eine globale Entwicklung geplant, die dem chinesischen Modell ähnelt und auf der gemeinsamen Arbeit mit Partnern in den Ländern Asiens, einschließlich Singapur, Malaysia und Indien, basiert. Ab April 2019 wird es auch zu einer schrittweisen Erhöhung der Anzahl der anbietenden Händler kommen.

ICO-Durchführungsorgan: MEDICALBIT FOUNDATION OÜ

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117, Estland

MBC URL: https://www.medicalbit.ee/

ASCA URL: https://www.asclepius.network/

Projektmanagementunternehmen: Japan Medical Solutions Co., Ltd.

9F Nihonbashi Ningyocho Ishii Building, 3-1-17 Ningyo-cho Nihonbashi, Chiyoda Ward, Tokio, Japan

JPM URL: http://www.jpmedsn.com/

Anfragen:

Medicalbit Foundation

Hiroo Uchiyama

info@medicalbit.io