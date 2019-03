Die Entscheidung im richtungsweisenden Fall des Klägers Edwin Hardeman wurde ursprünglich am Mittwoch dieser Woche erwartet. Allerdings hat die Jury ihre Beratungen am Mittwoch unterbrochen und wird sie nun am heutigen Freitag fortsetzen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Es geht dabei darum, ob Glyphosat für die Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung des Klägers verantwortlich gemacht wird. Für Bayer, die sich durch die Übernahme von Monsanto auch das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat einverleibt haben, ist die Klage von enormer Bedeutung. Der Fall ist richtungsweisend für weitere anhängige Klagen im Zusammenhang mit Glyphosat.

