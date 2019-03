FRANKFURT (Dow Jones)--BMW rechnet nach dem Gewinneinbruch vergangenes Jahr weiterhin mit einem schwierigen Umfeld und will daher die Maßnahmen für Effizienzverbesserungen intensivieren. "Wir erwarten auch 2019 starken Gegenwind für die gesamte Branche", wird Finanzvorstand Nicolas Peter in der Mitteilung zu den Jahreszahlen zitiert. Die laufenden Maßnahmen, die auch auf eine Reduzierung der Komplexität hinzielten, sollten ausgeweitet und "deutlich verstärkt" werden. Konkrete Details nannte der DAX-Konzern nicht.

BMW-CEO Harald Krüger sprach von "großen Kraftanstrengungen in allen Bereichen des Unternehmens", die angesichts der Transformation der Branche unter den derzeitigen Rahmenbedingungen erforderlich seien. "Die Herausforderungen für die gesamte Industrie nehmen in den nächsten Monaten nicht ab", so Krüger laut Mitteilung.

Trotz des widrigen Umfelds will der Münchener Konzern dank vieler neuer Modelle den Absatz dieses Jahr leicht steigern. Im ersten Halbjahr dürfte der Modellwechsel bei der 3er Reihe das Wachstum noch dämpfen.

March 15, 2019 06:30 ET (10:30 GMT)

