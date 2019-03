Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 75 auf 85 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe nun bei der Berechnung des Kursziels den Zukauf US-Anbieters von Proteinspezialitäten auf Basis von Fleisch- und Ei-Produkten ADF/IDF einkalkuliert, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aufstellung von Symrise sei im Vergleich zu den Konkurrenten sehr gut. Allerdings habe das hohe organische Wachstum einen "Preis", nämlich eine schwächere Ebitda-Entwicklung im Vergleich zum Umsatz. Die Aktien seien zudem ausreichend hoch bewertet./stk/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-03-15/12:02

ISIN: DE000SYM9999