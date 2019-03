London (www.aktiencheck.de) - Nach der Abstimmung über die Verlängerung des Brexit-Prozesses hat das britische Pfund zur Börsenöffnung heute früh keine signifikante Bewegung gezeigt und notiert derzeit bei über 1,32 zum US Dollar, so Christopher Gannatti, Head of Research bei WisdomTree. Die Experten würden glauben, dass die drei Abstimmungen, die in dieser Woche im britischen Parlament stattgefunden hätten, in die vermutete Richtung gingen und somit eingepreist worden seien. ...

