Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesischen Wirtschaftsdaten für die ersten zwei Monate des Jahres sind durchwachsen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Die Industrieproduktion sei mit einem Wachstum von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr so schwach ins Jahr gestartet wie zuletzt 2009. ...

