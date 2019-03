Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Gea Group nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der neue Vorstandschef habe die geerbten Probleme des Anlagenbauers korrekt identifiziert, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Schwierige sei nun, sie loszuwerden. Mit der Zeit sehe er viel positives Potenzial, für ein solches Anlageurteil sei es aber noch zu früh. Die Kehrtwende werde Zeit brauchen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / 00:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / 00:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-03-15/12:16

ISIN: DE0006602006