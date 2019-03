Paris (ots/PRNewswire) -



Der 21. Jahresbericht des weltweiten Kunstmarktes, das Ergebnis der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Artprice, Weltmarktführer der Informationen über den Kunstmarkt (Geschäftsführer und Gründer Thierry Ehrmann) und seinem einflussreichen chinesischen Partner Artron (Geschäftsführer Wan Jie), bietet einen ausgezeichneten Überblick über den weltweiten Kunstmarkt (Orient und Westen).







Thierry Ehrmann: "Die beiden Firmen nutzen sämtliche Ressourcen beider Unternehmen zur Analyse des weltweiten Kunstmarktes, die nicht nur von einer einzigartigen Präzision, sondern auch von einem harten Wettbewerb zeugt. Die Erstellung solcher auf der Grundlage von Big Data generierten Metadaten und IA-Algorithmen ist bis heute sowohl auf der makroökonomischen als auch auf der mikroökonomischen Ebene einzigartig."



Der Bericht enthält die berühmte Klassierung der 500 meist verkauften Künstler der Welt von Artprice, die Top100 der Auktionen, den Index Artprice100®, der in den Börsenräumen herrscht, die Analyse nach Ländern und Hauptstädten, die Analyse nach Epochen und Medien, die verschiedenen Indizes von Artprice sowie 18 Kapitel, in denen der Kunstmarkt genauestes analysiert wird. Kostenloser Zugriff auf Artprice.com.



Der 21. Jahresbericht* des weltweiten Kunstmarktes wird ausschließlich von Artprice und Cision verbreitet, die gemeinsam die erste Presseagentur zur Bereitstellung von Informationen über den Kunstmarkt gegründet haben. Artpress Agency ®, deren Eigentümerin Artprice - Weltmarktführer der Informationen über den Kunstmarkt - ist.



Siehe Pressemitteilung von Cision unter NYSE https://www.prnewswir e.com/news-releases/artprice-and-cision-enter-distribution-partnershi p-300770437.html?=prn



Seit 120 Jahren baut Cision (PR Newswire) an einem von mehr als 100 000 auf den Finanzmärkten bekannten Kunden anerkannten weltweiten Netz zur Verbreitung von Informationen, das 1,8 Milliarden Personen bedient. Cision ist mit seiner mehr als 1,6 Millionen Journalisten und Medien auf 5 Kontinenten umfassenden Datenbank im Bereich RP-Software zur Einflussnahme auf und Suche nach Medien weltweit führend.



Kostenlose Lektüre des 21. Jahresberichts* des weltweiten Kunstmarktes:



https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2018



*Öffentliche Fine Art-Versteigerungen: Malerei, Bildhauerei, Zeichnung, Fotografie, Radierung, Installation. Berichtszeitraum: 1. Januar 2018 - 31. Dezember 2018



Stark wachsender Kunstmarkt tritt in neue Phase ein



Allgemeine Darstellung



- Die Verkaufserlöse aus Fine Art Auktionsverkäufen: 15,48 Mrd. Dollar innerhalb von 12 Monaten



- 538 000 verkaufte Werke im Jahr 2018: ein absoluter Rekord im Vergleich zur Entwicklung seit 1945



- Der weltweite Umsatz wächst um +4 %; das entspricht 3 Jahren stetigen Wachstums des Geschäftsergebnisses



- David Hockney wird zum teuersten, lebenden Künstler der Welt gekürt (79,77 Millionen Dollar)



- Jenny Saville wird zur teuersten lebenden Künstlerin der Welt gekürt (12,49 Millionen Dollar)



- Der Anteil der unverkauften Werke bleibt im Westen mit 36 % stabil



- In China geht der Anteil der unverkauften Werke stark zurück (-14 Prozentpunkte)



- Artprice100©, der Index der Blue-Chip Künstler auf dem Kunstmarkt nimmt um +4,3 % zu.



Soft Power



- Die USA (+18%) und Großbritannien (+12%) sind die tragenden Säulen des Wachstums im Westen



- Die USA übernimmt mit 5,8 Mrd. Dollar (d. h. 37,9 % des Umsatzes) erneut weltweit die Führung



- China nimmt mit 4,5 Mrd. Dollar Platz zwei ein.



- Frankreich #4 vereint mit 694 Millionen Dollar 4,5 % des weltweiten Umsatzes auf sich; das entspricht einem Rückgang von -10 %



- Christie's bleibt mit 5 Mrd. Dollar vor Sotheby's (3,9 Mrd. Dollar) die Nr. 1 bei den Auktionshäusern



- In China überholt Poly Auction (654 Millionen Dollar) China Guardian (606 Millionen Dollar)



- Phillips erreicht mit 653 Millionen Dollar Platz 4



- Christie's (+13%), Sotheby's (+16%) und Phillips (+39%) - alle 3 Auktionshäuser verzeichnen einen Zuwachs



- In Europa zeichnen sich das deutsche Dorotheum (79 Millionen Dollar) und das französische Artcurial (76 Millionen Dollar) aus.



Trends



- Mit einem Anteil von 8 von 10 der besten Versteigerungen beherrscht die moderne Kunst das obere Marktsegment.



- Unter den Top500 befinden sich 159 europäische, 153 asiatische und 93 nordamerikanische Künstler.



- Die abstrakte Kunst erreicht ihren Höhepunkt: Malevitch, Zao Wou-Ki, Soulages, Motherwell, usw.



- Die afroamerikanische Kunst ist glanzvoll vertreten: Kerry James Marshall (#67) und N. A. Crosby (#426)



- Frauen En Vogue: Rekord für Joan Mitchell, Cecily Brown, Jenny Saville, usw.



Finanzielle Leistungsfähigkeit



- Die wiederholten Verkäufe* verzeichnen eine durchschnittliche Jahresrendite, die zwischen +6,2 % und +8,2 % schwankt.



- Die Werke mit einem Preis zwischen 200 000 und 1 Million Dollar verzeichnen die höchste Jahresredite: +8,2 %



* Ein Werk, das im Jahr 2018 ersteigert und im selben Jahr wieder versteigert wurde.



Artprice100© "Die Wölfe aus der Wall Street vor den Toren des Kunstmarktes"



Der Index Artprice100® verzeichnet seit dem Jahr 2000 eine Steigerung von +380 %



Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresrendite von +8,6%



8 Künstler wurden zwischen den Geschäftsjahren 2017 und 2018 durch andere ersetzt.



Im Jahr 2000, befindet sich 1 chinesischer Künstler in der Zusammensetzung (Zhang Daqian) gegenüber 16 im Jahr 2017



Kunstmarkt - effizient, liquide und transparent - ähnlich wie die Finanzmärkte



In einer Welt, in der der Stolz eines Landes mittlerweile am vierteljährlichen Wachstum nach der Dezimalstelle gemessen wird, zeigt der Kunstmarkt einmal mehr, dass er wie die Finanzmärkte effizient, liquide und transparent geworden ist.



Als Grundlage: im Jahr 2000 verzeichnete der Kunstmarkt einen weltweiten Umsatz von 3,2 Milliarden Dollar; das entspricht bei einem Umsatz von 15,48 Milliarden Dollar im Jahr 2018 einem Wachstum von 380%.



Das starke Wachstum auf dem Kunstmarkt hält aufgrund einer unvergleichlichen Selektivität schon seit 12 Jahren, nicht zuletzt durch den Slogan von Artprice "Kaufen Sie das richtige Werk aus der richtigen Epoche, mit der richtigen Geschichte, vom richtigen Künstler im richtigen Moment", geprägt.



Das klingt vielleicht nach einer einfachen Formel, die allerdings höchst relevant ist und außerdem den perfekten Prozentsatz der unverkauften Werke (36%) erklärt.



Es darf nicht vergessen werden, dass mithilfe des Anteils der nicht verkauften Werke, der seit 120 Jahren als Referenz gilt, geprüft werden kann, ob sich der Markt im spekulativen Modus (Anteil der unverkauften Werke unter 20%) oder in freiem Fall (über 60%) befindet. Laut der berühmten Soziologin Raymonde Moulin vom Kunstmarkt ist 36 übrigens die richtige Zahl.



Mit 538 000 verkauften Werken ist die Zahl der Versteigerungen im Jahr 2018 auf spektakuläre Weise gestiegen, übrigens trotz einer stagnierenden Weltwirtschaft; einen solchen Rekord gab es seit 1945 nicht.



Unabhängig von der Grundlage - ob Investitionen, Spekulation, das leidenschaftliche Sammeln von Kunst, die unersättliche Nachfrage nach den Werken der großen Meister zur Bestückung der neuesten Museen der Welt - die Anzahl der Transaktionen auf dem Kunstmarkt hoch; das Jahr 2018 endet mit einem spektakulären Zuwachs der Zahl der verkauften Werke (+538 000) trotz stagnierender Weltwirtschaft ein Rekord, den es seit 1945 nicht mehr gegeben hat.



15,48 Mrd. Dollar des Umsatzes im Jahr 2018 wurden bei öffentlichen Versteigerungen erzielt; das ist schlicht und einfach beeindruckend.



Ein solches Wachstum stützt sich auf verschiedene Werkzeuge, z. B. den Zugriff auf Informationen über den Kunstmarkt, die Dematerialisierung des Verkaufs - 98% der Transaktionen erfolgen über das Internet, die Zunahme der Käufer (von 500 000 nach dem Krieg auf 120 Millionen im Jahr 2018), die immer jünger werden, die Ausweitung des Kunstmarktes auf Asien, den pazifischen Raum, Indien, Südafrika, den mittleren Osten und Südamerika.



Die Museum Industry ®, die seit dem 21. Jh. eine wirtschaftliche Realität darstellt als Motor des Kunstmarktes.



Das Wachstum stützt sich ferner auf die Museum Industry (700 neue Museen pro Jahr), die sich seit dem 21. Jh. zu einer weltweiten wirtschaftlichen Realität entwickelt hat. In den Jahren 2000 bis 2014 wurden mehr Museen errichtet als im 19. und 20. Jh. insgesamt.



Die Museum Industry, die besonders an Werken aus Museen interessiert ist, ist ein wesentlicher Faktor des spektakulären Wachstums auf dem Kunstmarkt. Dieser ist nunmehr reif und liquide und bietet bei Werken mit einem Preis oberhalb von 200 000 Dollar Jahresrenditen über 8%.



2018 liegt der Anteil der chinesischen Künstler in der Klassierung der Top500 bei 26,2%; dies unterstreicht die mächtige Stellung Chinas im Vergleich zu den USA (17,4%).



Auch dieses Jahr beträgt der Anteil der chinesischen Künstler in der Klassierung der Top500 26,2%; das unterstreicht die Machtstellung Chinas im Vergleich zu den USA (17,4%) Die Top500 der leistungsfähigsten Künstler umfasst 45,4% europäische und 11% aus anderen Ländern stammende Künstler (1,2%), außerdem Künstler aus Lateinamerika (1,6%) und Asien, außer China (6,6%).



Diese makro- und mikroökonomischen Daten zeigen, dass sich der Kunstmarkt im Kontext der Wirtschafts- und Finanzkrisen seit 19 Jahren als sichere Anlage mit wiederkehrenden hohen Renditen durchgesetzt hat.



Der Artprice100® (globaler und umfassenden Index, der die antike, die moderne und die zeitgenössische Kunst umfasst) verzeichnet seit dem Jahr 2000 einen Zuwachs von +380%.



Während die Zentralbanken, insbesondere die EZB Zinssätze nahe Null oder negative Zinssätze anwendet, ist der Kunstmarkt überaus gesund und vital; z. B. verzeichnet der'Artprice100® (ein globaler und umfassender Index, der die antike, die moderne und die zeitgenössische Kunst umfasst) seit dem Jahr 2000 einen Zuwachs von +380%. Diese Renditen sind nicht nur den Stars unter den Künstlern vorbehalten.



Erhebliche Jahresrenditen in der Höhe von +5,5% sind bereits möglich, sobald ein Werk die 20 000 Dollargrenze überschreitet.



98% der 6 300 Auktionshäuser sind heute im Internet präsent (im Jahr 2005 betrug dieser Anteil nur 3%).



Das allgegenwärtige Internet, das sich auf 5,3 Milliarden Nutzer (Quelle: Microsoft) stützt, ist zum einzigen und endgültigen Schauplatz der Auktionshäuser geworden und unabhängig vom Land, indem sie sich befinden, steht es im Mittelpunkt ihrer alle Kontinente umfassenden Marketingstrategie.



Der Einzug der Blockchain Technologie auf dem Kunstmarkt ebenso wie der neue Mobilfunkstandard 5G, der 2019 eingeführt wird, führen zur vollkommenen Dematerialisierung des Kunstmarkts.



Die Blockchain Technologie, deren Wegbereiter übrigens Artprice ist, wird den Kunstmarkt maßgeblich beeinflussen. Auch der neue Mobilfunk-Standard 5G stellt aufgrund seiner universellen Konnektivität, insbesondere durch das Internet der Gegenstände, mit dem Artprice und sein Partner Artron gerade in Beijing (China) experimentieren, eine bedeutende Neuerung dar.



Der 5G Standard, der in diesem Jahr in den USA und in Europa eingeführt wird, existiert in China bereits seit zwei Jahren. Dank der umfangreichen Zusammenarbeit zwischen Artprice und Artron konnten eine Unzahl von Diensten und Prozessen direkt auf dem Kunstmarkt getestet werden; dies wäre mit 4G unmöglich gewesen.



Der Kunstmarkt ist ein effizienter, weltweiter Markt von historischer Bedeutung, dessen Widerstandskraft gegen wirtschaftliche und geopolitische Krisen offensichtlich ist. Seine überdurchschnittliche Wertentwicklung auf den wichtigsten Märkten ist seit 18 Jahren hinreichend erwiesen.



Pressekontakt: ir@artprice.com