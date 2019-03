Montreal (ots/PRNewswire) - Bombardier (TSX: BBD.B) gab heute die Ernennung von Steeve Robitaille zum Senior Vice President, General Counsel und Corporate Secretary von Bombardier Inc. mit Wirkung zum 1. Mai 2019 bekannt. Steeve Robitaille wird Daniel Desjardins nachfolgen, der weiterhin als Sonderberater für Alain Bellemare, Präsident und Chief Executive Officer von Bombardier Inc., und als Vorsitzender des Vorstands von Bombardier Transport dienen wird.



"Wir freuen uns sehr, Steeve im Bombardier-Team willkommen zu heißen", sagte Alain Bellemare. "Er ist eine bewährte Führungskraft mit umfassender Erfahrung in Corporate Governance, Compliance, Fusionen und Übernahmen und Wertpapierrecht. Steeves tiefes juristisches Fachwissen, seine geschäftliche Kompetenz und sein nachweislicher Erfolg bei Kollaborationen machen ihn zu einer hervorragenden Ergänzung der Geschäftsführung von Bombardier, während wir weiterhin unsere Wachstumsstrategie verfolgen."



Steeve bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung auf hoher Ebene in den Bereichen Recht und Transaktionen mit sich. Er hat seit 2017 als Chief Legal Officer, Executive Vice President, Fusionen und Übernahmen für WSP gedient. Er fungiert außerdem als Corporate Secretary. Bevor er zu WSP kam, war Steeve Seniorpartner der Kanzlei Steeve WSP Stikeman Elliott, wo er mehr als 20 Jahre lang Unternehmensrecht praktizierte. Zudem war er Mitglied im Partnerschaftsrat und Vorstand der Kanzlei. Steeve Robitaille hat einen Bachelor of Law von Laval University und ist Mitglied der Anwaltskammer von Québec.



"Während wir Steeve im Bombardier-Team willkommen heißen, möchte ich gleichzeitig Daniel erneut für seine außergewöhnliche Führung in seiner Position als General Counsel von Bombardier über mehr als 20 Jahre danken", sagte Bellemare. "In seiner neuen Position arbeitet Daniel eng mit der Geschäftsführung von Bombardier Transportation zusammen, um wichtige Projekte und strategische Initiativen zu beschleunigen und sicherzustellen, dass die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Bahnsegments gewahrt bleibt und ein nachhaltiges Wachstum erzielt wird."



Mit über 68.000 Mitarbeitern in vier Geschäftsbereichen ist Bombardier ein global führendes Unternehmen in der Transportbranche und stellt innovative und wegweisende Flugzeuge und Züge her. Unsere Produkte und Dienstleistungen liefern erstklassige Transporterfahrungen, die neue Standards im Hinblick auf Komfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit setzen.



Bombardier hat seinen Haupstitz in Montreal, Kanada, und unterhält Produktions- und Engineering-Standorte in 28 Ländern in den Segmenten Transport, Geschäftsflugzeuge, Verkehrsflugzeuge sowie Dientleistungen für Flugzeugstrukturen und Engineering. Bombardier-Aktien werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr mit Ende 31. Dezember 2018 meldete Bombardier einen Umsatz von 16,2 Mrd. USD. Das Unternehmen wird im Weltindex 2019 als eines der nachhaltigsten Konzerne der Welt anerkannt. Nachrichten und Informationen sind verfügbar auf bombardier.com (http://bombardier.com/), oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Bombardier (https://twitter.com/Bombardier).



Bombardier ist eine Handelsmarke von Bombardier Inc.



Pressekontakt: Simon Letendre, Manager, Media Relations and Public Affairs, Bombardier Inc., +1-514-924-4893; Patrick Ghoche, Vice President, Investor Relations, Bombardier Inc., +1-514-861-5727