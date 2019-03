Von Nathan Allen

SINGAPUR (Dow Jones)--Airbus hat in einem Yachthafen in Singapur mit den Tests seiner Drohne "Skyways" für die Auslieferung kleiner Pakete begonnen. Bei ihrem Jungfernflug am Freitag lieferte die Drohne ein 1,5 Kilogramm schweres Paket an ein von Swire Pacific betriebenes Schlepper-Versorgungsschiff aus, das 1,5 Kilometer vor der Küste ankerte, wie der Konzern mitteilte.

Bei weiteren Tests solle die Drohe unter anderem Pakete mit einem Gewicht von bis zu 4 Kilogramm zu Schiffen transportieren, die bis zu 3 Kilometer von der Küste entfernt sind.

Airbus zufolge könnte die Drohnentechnologie die Lieferkosten für solche Transporte von Schiff zu Schiff um 90 Prozent senken, während zugleich die CO2-Bilanz eines Unternehmens reduziert und die Lieferzeit verkürzt werde. Der Konzern kündigte an, bald auch an der National University of Singapore mit Tests für Auslieferungen innerhalb der Stadt zu beginnen.

