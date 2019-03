Die Wirecard-Aktie erlebt am Freitag den nächsten herben Dämpfer. Seit der Handelseröffnung am Dienstag fiel die Aktie um rund 30 Prozent von 135 auf 105 Euro. Nimmt man den Rekordstand von 199 Euro, ist man nun wieder bei 50 Prozent angekommen. Oder: 12 Milliarden sind futsch. 30 Prozent in wenigen Tagen sollten erst einmal verdaut ...

