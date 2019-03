Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Waalre (pta018/15.03.2019/12:20) - Die Navigator Equity Solutions SE hat am 15.03.2019 rund 51% der Anteile an der IT Competence Group SE an die audius AG veräußert. Weiter wurden mit dem Käufer über die restlich gehaltenen Anteile in Höhe von rund 22% Call- und Put-Optionen über einen Zeitraum der nächsten 3 Jahre vereinbart. Die Navigator Equity Solutions SE partizipiert somit weiter an der zukünftigen Unternehmensentwicklung der IT Competence Group SE.



Die audius AG selbst ist ein strategischer Käufer und wird die positive Geschäftsentwicklung der IT Competence Group SE in den nächsten Jahren als neuer strategischer Mehrheitsaktionär weiter signifikant vorantreiben.



Der Erlös aus dem Verkauf der Anteile an der IT Competence Group SE setzt sich aus dem sofortigen Kaufpreis, einem Kaufpreis bei Ausübung der Optionen und einer Darlehensrückführung zusammen. Der Mittelzufluss für die Navigator Equity Solutions SE aus dem Verkauf der Anteile wird abhängig von der Geschäftsentwicklung der IT Competence Group SE insgesamt zwischen EUR 8,1 Mio. und 9,7 Mio. betragen.



Die Navigator Equity Solutions SE erwartet aus der Veräußerung neben den oben skizierten Mittelzufluss einen signifikanten Ergebnisbeitrag im unteren einstelligen Millionenbereich.



Die Navigator Equity Solutions SE beabsichtigt den Mittelzufluss in den nächsten 24 Monaten in neue Beteiligungen zu investieren. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:



