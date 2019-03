Luxemburg (ots) -



Im Jahr 2017 beliefen sich die Gesamtausgaben des Staates in der Europäischen Union (EU) auf 45,8% des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Seit dem Jahr 2012, als sie 48,9% des BIP betrugen, sind die Gesamtausgaben im Verhältnis zum BIP stetig gesunken.



Von den Hauptaufgabenbereichen der Ausgaben des Staates in EU spielt der Bereich "soziale Sicherung" die weitaus größte Rolle: Im Verhältnis zum BIP machte er im Jahr 2017 18,8% aus. Darauf folgten die Bereiche "Gesundheitswesen" (7,0%), "allgemeine öffentliche Verwaltung" (5,8%) wie etwa auswärtige Angelegenheiten und Staatsschuldentransaktionen, "Bildungswesen" (4,6%) und "wirtschaftliche Angelegenheiten" (4,0%). Auf die Aufgabenbereiche "öffentliche Ordnung und Sicherheit" (1,7%), "Verteidigung" (1,3%), "Freizeitgestaltung, Kultur und Religion" (1,1%), "Umweltschutz" (0,8%) sowie "Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen" (0,6%) entfiel ein geringeres Gewicht.



In Deutschland entfielen im Jahr 2017 19,4% des BIP auf "soziale Sicherung", 7,1% auf "Gesundheitswesen", 5,6% auf "allgemeine öffentliche Verwaltung", 4,1% auf "Bildungswesen", 3,1% auf "wirtschaftliche Angelegenheiten", 1,5% auf "öffentliche Ordnung und Sicherheit", 1,0% auf "Verteidigung", 1,0% auf "Freizeitgestaltung, Kultur und Religion", 0,6% auf "Umweltschutz" und 0,4% auf "Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen".



