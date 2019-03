Was haben Sporttotal (WKN: A1EMG5) und die EQS Group (WKN: 549416) gemeinsam? Bei beiden handelt es sich um Werte, bei der sich nur mit viel Optimismus die hohe Bewertung nachvollziehen lässt. Der Dienstleister EQS Group, zu der u.a das DGAP-Portal gehört, kommt beim EBITDA nach 2,35 Millionen Euro im Vorjahr nur noch auf 0,3 Millionen Euro für 2018.

Das teilt EQS heute in seinen vorläufigen Zahlen für 2018 mit und die fallen verhalten aus. Bei Sporttotal dagegen liegt die angepeilte Profitabilität wohl noch viel weiter in der Ferne. Es ist garnicht so lange her, da wollte Sporttotal beim EBIT das große Rad drehen. Jetzt dürfte Sporttotal um Chef Lauterbach von der Konkurrenz das Fürchten gelehrt bekommen.

EQS Group: Wachstumsstory intakt - Aktie bleibt viel zu hoch bewertet

Umsatzseitig wuchs EQS 2018 deutlich um 19% auf 36,2 Millionen Euro - 2019 soll das Wachstum in etwa so anhalten! Das EBITDA ging vergangenes Jahr jedoch von 2,35 auf 0,3 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen führt das auf eine "Investitionsoffensive" zurück. So hat man in München gleich 50 neue Softwareentwickler eingestellt.

Großer Treiber ist hier die seitens der EU eingeführte Marktmissbrauchsverordnung MMVO gemäß der im Regulierten Markt wie auch dem Freiverkehr notierte Unternehmen wichtige Insiderinformationen (z.B. Kapitalmaßnahmen, Übernahmeangebot etc.) diese ihrer "Bereichsöffentlichkeit" (sprich möglichst allen Aktionären) mitteilen müssen. Dafür ...

