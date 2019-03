Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die NATURSTROM AG gibt eine Unternehmensanleihe für Privatanleger aus, so die UmweltBank AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Zinssatz liegt bei 3,25 Prozent pro Jahr, die Laufzeit beginnt am 1. März 2019 und endet zum 31. August 2028; sie beträgt somit neuneinhalb Jahre. Das geplante Emissionsvolumen der Inhaberschuldverschreibung liegt bei 7,9 Mio. Euro. Den Vertrieb übernimmt exklusiv die UmweltBank AG. ...

