ProSieben und ProSieben MAXX verpflichten Patrick "Coach" Esume exklusiv. Der NFL-Experte ist ab sofort ausschließlich für die Münchner Sendergruppe im Einsatz. Und das auch gleich auf ganz großer Primetime-Bühne: Patrick Esume präsentiert ab Samstag, 20. April 2019, um 20:15 Uhr "Superhero Germany". In der neuen Physical-Event-Show auf ProSieben stellen sich jeweils acht Athletinnen und Athleten schweißtreibenden Duellen - und im Finale den prominenten Ausnahmesportlern Tim Wiese, Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll, NFL-Crack Björn Werner und der stärksten Frau Deutschlands, Sandra Bradley.



Patrick Esume: "Als wir vor vier Jahren mit der NFL auf ProSieben MAXX gestartet sind, hätten uns die wenigsten eine derartige Erfolgsgeschichte zugetraut. Ich freue mich wirklich sehr, diese auch in Zukunft mitgestalten zu können, denn 'ran NFL' ist mittlerweile zu meiner sportlichen Heimat geworden. Mich nun auch bei 'Superhero Germany' im Entertainment auf ProSieben in der Primetime austoben zu können, hat mich extrem gereizt. Ich bin sehr gespannt auf diese Sendung und auf alles, was noch kommt!"



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Fundiertes Expertenwissen gepaart mit einer unbändigen Leidenschaft für US-Sport und Entertainment: Das ist Patrick Esume. Als 'Coach' bei ranNFL hat er mit seiner besonderen Mischung aus Kompetenz und Begeisterung viele Zuschauer und auch mich zum Football-Fan gemacht. ProSieben will mit Patrick Esume in Zukunft mehr gutes Fernsehen machen. Deshalb freue ich mich, dass ProSieben MAXX und ProSieben die nächsten Jahre exklusiv mit ihm zusammenarbeiten. Mit 'Superhero Germany' präsentiert Patrick Esume ab April eine Samstagabend-Show, die perfekt zu ihm passt."



Patrick Esume, geboren am 3. Februar 1974 in Hamburg, hat sich nach seiner aktiven Football-Karriere vor allem als Trainer einen Namen gemacht. Er ist der erste Deutsche, der jemals in der NFL (u.a. bei den Philadelphia Eagles und den Oakland Raiders) gecoacht hat. Als Trainer der französischen Football-Nationalmannschaft gewann Patrick Esume 2018 die Europameisterschaft. Die NFL-Community kennt den Hamburger seit 2015: "Coach" Esume gehört seit Beginn der Football-Übertragung auf ProSieben MAXX als Experte und Moderator zum "ran Football"-Team, mit dem er 2019 den Deutschen Fernsehpreis gewonnen hat. Seine Autobiografie "Believe the Hype" schaffte es auf Anhieb auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste. Mit der gleichnamigen Stand-up Live-Show füllt Patrick Esume seit Ende 2017 bundesweit Veranstaltungshallen.



