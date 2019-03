AlzChem Group AG: AlzChem Group führt mit LIVADUR(R) ihr erstes Endkundenprodukt ein - Nahrungsergänzungsmittel für attraktive Zielgruppe vitaler Menschen ab 55 Jahre DGAP-News: AlzChem Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung AlzChem Group AG: AlzChem Group führt mit LIVADUR(R) ihr erstes Endkundenprodukt ein - Nahrungsergänzungsmittel für attraktive Zielgruppe vitaler Menschen ab 55 Jahre 15.03.2019 / 13:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORPORATE NEWS Trostberg, 15. März 2019 - Die AlzChem Group AG adressiert mit dem Kreatin-Produkt LIVADUR(R) seit März 2019 Endverbraucher erstmals direkt. Die Zielgruppe sind vitale Menschen ab 55 Jahre, die dem altersbedingten Rückgang der Muskelkraft vorbeugen und dadurch ihre hohe Lebensqualität und Fitness beibehalten wollen. Das Nahrungsergänzungsmittel basiert auf dem bereits sehr erfolgreichen Produkt Creapure(R), dem einzigen in Deutschland hergestellten Kreatin-Produkt, das an die Nahrungsergänzungsindustrie speziell für Sportlernahrung geliefert wird. Ulli Seibel, CEO der AlzChem Group AG: "Mit LIVADUR(R) erschließen wir uns eine weitere wichtige Stufe in der Wertschöpfungskette, indem wir erstmals bis zum Endkunden gehen. Wir sehen hier hervorragende Marktchancen sowie ein attraktives Margenpotenzial und streben deshalb noch in diesem Jahr eine deutschlandweite Verfügbarkeit in Apotheken an. Perspektivisch wollen wir das Produkt, mit dem wir gezielt den Megatrend gesundes Altern bedienen, auch internationalisieren, insbesondere im US-amerikanischen und chinesischen Markt. Es gibt hier vielfältige Stoßrichtungen für zusätzliche Wachstumschancen. LIVADUR(R) hat mittelfristig das Potenzial, eine wichtige Säule im Produktmix zu werden." Über LIVADUR(R) LIVADUR(R) ist das erste Endverbraucher-Produkt von AlzChem und richtet sich an die Zielgruppe 55+. Das Nahrungsergänzungsmittel versorgt den Körper mit der idealen Menge Kreatin in Premium-Qualität. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen und Studien zeigen, dass die tägliche Einnahme von Kreatin die Wirkung von Krafttraining auf die Muskulatur verstärkt. LIVADUR(R) stellt eine bequeme Möglichkeit dar, das Training ohne zusätzlichen Aufwand noch effizienter und erfolgreicher zu gestalten und dadurch die Vitalität und Lebensfreude zu steigern. Weitere Produktinformationen sind unter www.livadur.de zu finden. Über AlzChem Die AlzChem-Gruppe ist ein vertikal integrierter Hersteller von diversen Chemieprodukten, die auf der NCN-Kette basieren. Dabei handelt es sich um Produkte mit typischer Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung, die in einer Vielzahl von Branchen Anwendung finden. Die Gruppe hat eine führende Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten. Der strategische Wachstumsfokus und der Schwerpunkt der umfangreichen Forschung und Entwicklung liegen auf dem Geschäftssegment Specialty Chemicals. Das Unternehmen hat rund 1.500 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und drei weiteren im Ausland. 15.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AlzChem Group AG Dr.-Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg Deutschland Telefon: +498621862888 Fax: +49862186502888 E-Mail: ir@alzchem.com Internet: www.alzchem.com ISIN: DE000A0AHT46 WKN: A0AHT4 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 788047 15.03.2019 ISIN DE000A0AHT46 AXC0150 2019-03-15/13:51