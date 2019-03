Catabasis (WKN: A2PBC0), unsere Aktie des Jahres, gewinnt seit ihrem Vormonatstief bereits um rund +40% an Wert hinzu. Gestern veröffentlichte das Unternehmen seinen Jahresbericht. Dieser ist nicht nur überaus positiv, sondern lässt auch einen zeitnahen Buyout realistischer denn je erscheinen.

Bei Catabasis läuft alles, aber auch wirklich alles rund und die Aussichten sind fraglos exzellent. Wenn die Wall Street darauf endlich adäquat reagiert, liegen SD-Leser wie immer bereits meilenweit vorne. In unserem Artikel fassen wir die wichtigsten Eckpunkte des Jahresberichts sowie des anschließenden Conference Calls zusammen und verraten, was für einen außergewöhnlich lukrativen Buyout durch den gröten Pharmakonzern der Welt spricht.

«Starker Start ins Jahr»

Catabasis berichtete gestern von einem "starken Start ins Jahr 2019". Die Zulassungsstudie PolarisDMD für das DMD-Medikament Edasalonexent verlaufe gut und die globale Rekrutierung von Patienten soll wie geplant im bevorstehenden 2. Quartal abgeschlossen werden. Die finalen Ergebnisse, auf deren Basis der Zulassungsantrag gestellt werden soll, wird weiterhin ein Jahr später, im 2. Quartal 2020, später erwartet.

Wir erhalten großes Interesse und positives Feedback von Familien und Ärzten. Dies spiegelt den hohen ungedeckten Bedarf in Duchenne und die Begeisterung für Edasalonexent wider.

Mit der letzten Kapitalerhöhung im Februar sowie der Ausgabe weiterer Aktien über den Markt wurde zudem die Finanzierung bis ins 4. Quartal 2020 und damit deutlich über den Phase-3-Readout hinaus sichergestellt.

Edasalonexent liefert weiter Top-Daten

Catabasis ist überzeugt, Edasalonexent als neue Grundtherapie bei Kindern mit der schlussendlich tödlichen Duchenne-Muskeldystrophie etablieren und damit die mit starken Nebenwirkungen verbundene Behandlung mit Steroiden abzulösen zu können. Neueste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Edasalonexent Betroffenen im Gegensatz zu Steroiden auch normales Wachstum und einen unauffälligen Body-Mass-Index ermöglicht.

Mindestens so spannend sind neueste Daten zur Kombination Edasalonexents mit der bereits zugelassenen DMD-Therapie Exondys 51 von Sarepta Therapeutics. Letztere adressiert bekanntlich nur circa 13% der DMD-Population, liefert aber wenige Jahre nach Markteinführung schon über 300 Millionen Dollar Jahresumsatz. In klinischen Untersuchungen wurde eine positive Effektivität und Sicherheit dieser Kombination gezeigt.

Noch in diesem Monat will Catabasis mit dem GalaxyDMD-Trial eine neue Langzeitstudie starten, in die alle Patienten aus der Phase-2-Erweiterungsstudie überführt werden. "Unser Hauptaugenmerk bei GalaxyDMD liegt auf der langfristigen Sicherheit und dem Sammeln von Daten bei Jungen, die älter werden, um die Registrierung zu unterstützen", heißt es.

Quelle: catabasis.com

«Catabasis ist in einer ausgezeichneten Position»

Im Folgenden haben wir weitere wichtige Aussagen aus dem Conference Call zusammengestellt:

Wir freuen uns, dass wir die Genehmigung erhalten haben, unsere Phase-III-PolarisDMD-Studie in allen europäischen Ländern durchzuführen, in denen wir uns beworben haben (…) Diese Zulassungen spiegeln die Unterstützung des Phase-III-Designs wider.

Wir glauben, dass Edasalonexent eine wichtige Rolle als neue Basistherapie für alle von Duchenne Betroffenen spielen kann, unabhängig von ihrem Mutationstyp und während ihrer gesamten Lebensdauer.

In unseren laufenden präklinischen Studien möchten wir die breiten potenziellen therapeutischen Vorteile von Edasalonexent weiter demonstrieren und die Ergebnisse dieser Studien oder die Präsentation auf zukünftigen wissenschaftlichen Konferenzen vorlegen.

Wir haben unsere Langzeit-Toxikologiestudien ...

