Datagroup hatte Ende Februar die Zahlen für das erste Quartal 2018/19 veröffentlicht. Details dazu siehe mein Comment vom 21.02.2019. In dieser Woche fand nun die Hauptversammlung am Firmensitz Pliezhausen statt, auf der traditionell die Prognose für das Gesamtjahr kommuniziert wird. So erwartet der Vorstand für dieses Jahr einen Umsatz von >280 Mio. € und ein EBITDA von >43 Mio. €. Allerdings ist der Umsatz durch die erstmalige Anwendung von IFRS 15 i.H.v. 5,0 Mio. € negativ belastet. Ohne IFRS 15 erwartet der Vorstand entsprechend einen Umsatz von >285 Mio. €, der sich mit meinen bisherigen Schätzungen von 286,3 Mio. € deckt. Beim EBITDA wird IFRS 16 das Ergebnis mit etwa 6 Mio. € positiv beeinflussen, sodass ohne IFRS 16 ein EBITDA von >37 Mio. € erwartet wird. Hier hatte ich zuletzt ein EBITDA von 37,1 Mio. € erwartet.



Nachdem im ersten Quartal 6 neue CORBOX-Kunden gewonnen werden konnten und bei 5 bestehenden Kunden ein Upselling erfolgte, konnten beide Werte in der Zwischenzeit nochmals deutlich erhöht werden. Bis dato hat Datagroup im neuen Geschäftsjahr 18/19 14 Neukunden für CORBOX gewinnen können und bei 9 Kunden ein Upselling erreicht.



