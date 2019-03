Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für RTL nach Zahlen von 58,50 auf 55,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das klassische TV-Werbegeschäft in Deutschland und den Niederlanden sei 2018 schwach gewesen und dürften auch in ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum weiter rückläufig sein, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem senkte er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2019 und 2020 aufgrund anstehender Restrukturierungskosten./hos/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-03-15/14:07

ISIN: LU0061462528