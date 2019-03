Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach einem positiven Jahresauftakt gingen die osteuropäischen Rentenmärkte im Februar nahezu unverändert aus dem Handel, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAspirant A (ISIN LU0097169550/ WKN 989805).Stärkere Kursausschläge hätten die Staatspapiere aus der Türkei verbucht. Die im März bevorstehenden Kommunalwahlen würden ihre Schatten vorauswerfen und seien in einem Renditeanstieg von 75 Basispunkten gemündet. Anleihen aus Tschechien hätten wegen überraschender Inflationszahlen ebenfalls unter Druck gestanden. Gläubigerpapiere aus Rumänien hingegen seien durch positive Nachrichten im Zusammenhang mit der im Dezember per Notverordnung eingeführten Bankensteuer gestützt worden. Die Rendite sei um 25 Basispunkte gesunken. ...

