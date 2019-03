Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Shop Apotheke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des vergangenen Jahres sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings rechnet er aufgrund des Ebitda-Margenziels 2019 der Online-Apotheke damit, dass die durchschnittliche Analystenschätzung für diese Profitabilitäts-Kennziffer sinken wird./hos/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012044747