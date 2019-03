Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zooplus vor dem nächsten Kapitalmarkttag auf "Sell" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Onlinehändler für Haustierbedarf sei wegen einer "toxischen Mischung" aus Preisdruck und zunehmenden Kosten auf dem schnellsten Wege nach unten, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der am 20. März anstehende Kapitalmarkttag könnte daher zum negativen Kurstreiber werden./hos/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-03-15/14:31

ISIN: DE0005111702