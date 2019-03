Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben zwar die Anlageempfelung "Hold" für die Aktien der AMAG bestätigt, das Kursziel aber von 40,0 Euro auf 35,5 Euro nach unten revidiert. Die Senkung erfolgte in Reaktion auf die ebenfalls gekürzten Prognosen.

Für 2019 erwartet die RCB nun ein Ergebnis je Aktie von 1,26 Euro (minus 19 Prozent), jenes für 2020 wurde um 16 Prozent auf 1,69 Euro gesenkt. Für 2021 rechnet RCB-Analyst Markus Remis mit einem Gewinn von 2,07 Euro.

Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag notierten die AMAG-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 32,50 Euro.

