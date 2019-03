Die Commerzbank hat die Einstufung für Gea Group auf "Reduce" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der endlich eingeleitete Umbau des Anlagenbauers werde in drei bis fünf Jahren Früchte tragen, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-03-15/14:40

ISIN: DE0006602006