Korrektur der Corporate News vom 15.03.2019, 12:40 Uhr: Epigenomics AG: US-Kongressmitglieder Payne und Marchant führen überparteilichen Gesetzesentwurf zur Darmkrebserkennung ein DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Sonstiges Korrektur der Corporate News vom 15.03.2019, 12:40 Uhr: Epigenomics AG: US-Kongressmitglieder Payne und Marchant führen überparteilichen Gesetzesentwurf zur Darmkrebserkennung ein 15.03.2019 / 14:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Korrektur der Corporate News vom 15.03.2019, 12:40 Uhr: US-Kongressmitglieder Payne und Marchant führen überparteilichen Gesetzesentwurf zur Darmkrebserkennung ein Gesetzesentwurf sieht vor, im Rahmen des Medicare-Programms für FDA-zugelassene, qualifizierte Darmkrebs-Früherkennungstests auf Blutbasis Kostenerstattung anzubieten Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (USA), 15. März 2019 - Die Kongressmitglieder Donald Payne, Jr. (D-NJ) und Kenny Marchant (R-TX) stellten heute dem Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten in Washington D.C. den 'Donald Payne Sr. Colorectal Cancer Detection Act' (HR 1765) vor. Dieses Gesetzesvorhaben zielt darauf ab, Zahlung und Erstattung im Rahmen des Medicare-Programms für von der FDA zugelassene, qualifizierte Darmkrebs-Tests auf Blutbasis anzubieten. "Das Screening mit Hilfe von Bluttests reduziert die Berührungsängste, die mit typischen Darmkrebs-Früherkennungsmethoden verbunden sind. Der Gesetzesentwurf nimmt die letzte Hürde für Medicare-Patienten in Angriff - die Bezahlung", sagte Greg Hamilton, Chief Executive Officer der Epigenomics AG. "Die Verabschiedung dieses Gesetzes verschafft Millionen von ungetesteten Amerikanern Zugang zur Darmkrebsvorsorge und rettet letztendlich Tausende von Leben." Über Darmkrebs Darmkrebs ist nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen durch Krebserkrankungen in den USA. Obwohl Screening und die Früherkennung von Darmkrebs Leben retten können, nehmen etwa 35 % der dazu berechtigten Amerikaner nicht an einer regelmäßigen Darmkrebs-Vorsorge teil. Dieser Bevölkerungsanteil trägt mit 43 % überproportional zu neuen Darmkrebsfällen und zu rund 76 % der dadurch bedingten Todesfälle bei und letztendlich auch zu den damit zusammenhängenden Kosten. Etwa 18 Milliarden Dollar werden jährlich in den USA für diese vermeidbare Krankheit ausgegeben. Über 13 Milliarden Dollar werden davon für Fälle von nicht gescreenten Personen ausgegeben. Durch eine verstärkte Vorsorge und die frühzeitige Erkennung von mehr Krebserkrankungen können die Kosten und Todesfälle durch diese Krankheit reduziert werden. Die Ergänzung der von Medicare abgedeckten Leistungen um die blutbasierten Methoden würde den Zugang zur Vorsorge sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten verbessern, in denen die Wahrscheinlichkeit einer Nutzung der Angebote durch die Bevölkerung geringer ist. Die Payne/Marchant Initiative ist eine überparteiliche Bestrebung, um eine angemessene Nutzung der Gesundheitsressourcen anzugehen. Über Epi proColon(R) Der Bluttest Epi proColon(R) ist in den USA für die Darmkrebsvorsorge bei Patienten mit durchschnittlichem Erkrankungsrisiko, die nicht an Darmkrebs-Früherkennungsmaßnahmen wie Darmspiegelung und stuhlbasierten Tests teilnehmen, zugelassen. Für den Test ist nur eine einfache Blutprobe notwendig ist, die bei einem Arztbesuch routinemäßig entnommen werden kann. Die Durchführung des Tests erfordert weder vorbereitende Maßnahmen bei der Ernährung noch eine Umstellung bei etwaiger Einnahme von Medikamenten. Die Blutprobe wird in einem nationalen bzw. regionalen diagnostischen Labor untersucht. Für weitere Informationen zu Epi proColon(R) besuchen Sie bitte www.epiprocolon.de. Über Epigenomics Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi proLung(R), einen Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs sowie für HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com. Kontakt Epigenomics AG Frederic Hilke IR.on AG Tel: +49 221 9140 970 ir@epigenomics.com Kontakt in den USA David Bull Director of Marketing Tel: +1 240.912.6430 David.Bull@Epigenomics.com 15.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht 