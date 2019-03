Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di begrüßt den Entschließungsantrag des Landes Niedersachsen zur Nachunternehmerhaftung in der Paketbranche, der am heutigen Freitag (15.03.) in der Länderkammer in Berlin beraten wird, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...