Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla anlässlich der Vorstellung des Model Y auf "Underperform" belassen. Die Veranstaltung sei etwas unspektakulärer gewesen als vom Elektroautobauer gewohnt, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entscheidend sei letztlich das Ausmaß der Kannibalisierung des Modell 3./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / 03:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / 03:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-03-15/15:09

ISIN: US88160R1014