Auf und nieder, immer wieder - Aktie steigen und fallen. Aber gibt es wiederkehrende "Rhythmen", nach denen sich die Kursverläufe richten und mit deren Hilfe man den Markt "timen" kann?



Einige wissenschaftliche Studien haben sich mit diesem Thema schon einmal befasst. Die Ergebnisse werden in der Sendung vorgestellt. Das TSI-System steht kurz vor der Kurswende - endlich möchte man sagen. Ein Rückblick wertet aus, wie sich die trendstärksten Aktien in diesem Jahr bislang geschlagen haben. Das TV-Depot hat weiter Boden gut gemacht. TSI Wochenupdate 10/2019: https://www.deraktionaer.tv/videos/top-news/gesamtmarktindikator-kuv-ein-nuetzliches-werkzeug-tsi-wochenupdate-1071373.html Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung beginnt mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Finanzmärkten.