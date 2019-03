Der Vorarlberger Leuchtenkonzern Zumtobel investiert am Konzernsitz in Dornbirn acht Mio. Euro und gestaltet die alte Industriehalle des Unternehmens in ein Lichtforum um. Die Fertigstellung soll bis März 2020 erfolgen und den Auftakt zum Jubiläumsjahr "70 Jahre Zumtobel" bilden. CEO Alfred Felder sprach von einer Investition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...