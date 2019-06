Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Dornbirn (pta020/12.06.2019/11:45) - Der international tätige Lichtkonzern Zumtobel Group eröffnete gestern, am 11. Juni, offiziell sein neues, konzernweites Software-Kompetenzzentrum für Lichttechnologien in Porto, Portugal. Betrieben wird die neue Softwareschmiede von Tridonic, dem Lichttechnologieunternehmen der Zumtobel Group.



Mit dem neuen Technologie- und Innovationszentrum reagiert die Zumtobel Group auf aktuelle Markttrends in den Bereichen intelligente Beleuchtung, vernetzte Lösungen und IoT. Während die Beleuchtungsindustrie mit einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld konfrontiert ist, gewinnen softwareorientierte Serviceleistungen und Lösungen zunehmend an Bedeutung. Die Zumtobel Group investiert in dieses stark wachsende Marktsegment, um mit innovativen und intelligenten Produkten und Lösungen ihre Positionierung am globalen Leuchtenmarkt weiter zu schärfen. Das neue Software-Kompetenzzentrum für Lichttechnologien in Porto ist somit integraler Bestandteil der strategischen Ausrichtung der Zumtobel Group.



"Software-Know-how ist einer unserer strategischen Eckpfeiler, um ein Fundament für zukünftiges profitables Wachstum des Unternehmens zu schaffen. Mit der neuen Softwareschmiede für Lichttechnologien in Porto bündeln wir unser konzernweites Software-Know-how, um an schnell wachsenden und zukunftsorientieren Marktsegmenten teilzuhaben und die Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden an smarte und vernetzte Lichtlösungen zu erfüllen", so Alfred Felder, CEO Zumtobel Group.



Im neuen Technologie- und Innovationszentrum in Porto wird Software für intelligente Lichtmanagement- und Lichtsteuerungssysteme entwickelt. Ein weiterer Fokus liegt auf der Forschung in Bereichen wie Smart Buildings und Smart Cities, mit dem Ziel, vernetzte Lichtlösungen für intelligente Energie-, Mobilitäts- sowie IoT-Technologien zu entwickeln. Das konzernweite Softwarezentrum in Porto stellt eine Ergänzung zum bestehenden Forschungs- und Entwicklungs-Netzwerk der Zumtobel Group dar. Der Hauptsitz des Konzerns in Dornbirn ist das globale Zentrum für alle gruppenweiten F&E-Aktivitäten und mit der größten Anzahl von Beschäftigten (rund 2.000 Mitarbeitern) das Herzstück des Unternehmens.



Das konzernweite Software-Kompetenzzentrum in Porto wird von Tridonic Portugal lda betrieben und beschäftigt 30 Softwareentwickler. Porto ist ein aufstrebender Wirtschaftsstandort und entwickelt sich zunehmend zu Europas neuem "Technologie-Hub". Mit dieser Investition folgt die Zumtobel Group dem Beispiel namhafter Unternehmen wie Google, Xing, IBM oder Bosch, die bereits mit ihren Innovationszentren in Portugal vertreten sind. Die sehr guten Ausbildungsstandards und die in weiterer Folge damit verbundene hohe Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften im Bereich Softwareentwicklung zählen, neben wirtschaftlichen Faktoren und der hohen politischen Stabilität, zu den großen Vorteilen, die Portugal für Investitionen dieser Art für Unternehmen bietet.



