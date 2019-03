DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. März (12. KW)

=== M O N T A G, 18. März 2019 *** 07:00 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Jahresergebnis (13:00 PK in Frankfurt), Amberg 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis und Bekanntgabe Dividendenvorschlag (11:00 BI-PK), Hannover 07:30 DE/Sixt SE, Jahresergebnis (10:00 PK in München), Pullach 08:30 DE/Global Solutions Summit, u.a. Reden von Bundesfinanzminister Scholz (13:00), -umweltministerin Schulze (14:00) und -arbeitsminister Heil (15:00), Berlin 10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung des deutsch-polnischen Wirtschaftsforums, Berlin 11:00 DE/Bundesnetzagentur, PK zur 5G-Auktion, Mainz 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahres-PG, Frankfurt *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März 12:00 DE/FR/EU-Ratspräsident Tusk, Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel, 16:15 Treffen mit Frankreichs Präsident Macron, Berlin/Paris *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:10 EU/EZB-Direktor Praet, Rede bei einer Konferenz der Europäischen Investitionsbank, Luxemburg D I E N S T A G, 19. März 2019 *** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Frankfurt 07:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg *** 07:15 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK), München 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis, Bad Vilbel *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:00 DE/Bundesbank, Symposium "Bankenaufsicht im Dialog", u.a. Videobotschaft von Bundesbank-Präsident Weidmann und Rede von -Vorstandsmitglied Wuermeling sowie Keynote von Finanzstaatssekretär Kukies (10:00), Frankfurt *** 10:00 DE/Bundesnetzagentur, Beginn der 5G-Auktion, Mainz *** 10:00 DE/Leoni AG, BI-PK und Capital Markets Day, Kitzingen 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, BI-PK, Stuttgart 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV, Weimar 10:30 DE/Isra Vision AG, HV, Darmstadt *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Februar *** 11:00 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), PK mit neuen Prognosen zur Konjunkturentwicklung, Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März *** 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Global Solutions Summit, Berlin *** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 US/Auftragseingang Industrie Januar (ursprünglich 6.3.2019) 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2018, Hannover M I T T W O C H, 20. März 2019 *** 07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis, Maintal *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Jahresergebnis, Mannheim 07:00 DE/Ado Properties SA, Jahresergebnis, Berlin 07:00 DE/Windeln.de SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis, Langen *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK), München 07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar 08:00 DE/MAN SE, Jahresergebnis, München 08:00 DE/OHB SE, Jahresergebnis, Bremen 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:30 DE/Kabinett, Sitzung mit Eckwertebeschluss zum Haushalt 2020 und Finanzplanung bis 2023, 12:30 PK Bundesfinanzminister Scholz, Berlin *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Bekanntgabe Dividendenvorschlag, München *** 10:00 DE/BMW AG, BI-PK, München *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, BI-PK, Hamburg *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Februar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:45 GB/BoE, Zuteilung eines Euro-Swap-Repogeschäfts 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Tagung der Gemischten Wirtschaftskommission mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Berlin 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 DE/Patrizia Immobilien AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2018, Bad Homburg D O N N E R S T A G, 21. März 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht März mit Entwicklung der Steuereinnahmen 06:45 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Frauenfeld *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Heidelberg 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2018/19, Neustadt/Weinstraße 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Jahresergebnis, Berlin 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, ausführliches Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Jena 07:30 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis, Neutraubling 07:30 DE/Xing SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Tom Tailor Holding SE, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, Jahresergebnis, Würzburg 07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis, Ratingen *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung im Bundestag zum EU-Gipfel, Berlin 09:00 EU/SSM-Chef Enria, Vorstellung des Jahresberichts zur Bankenaufsicht vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/BMW AG, Analysten- und Investorenkonferenz, München 10:00 DE/BayernLB, Jahresergebnis, München 10:30 DE/Helaba, BI-PK, Frankfurt *** 12:00 DE/Konjunkturprognose des BdB - Bundesverband deutscher Banken *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar *** 16:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 22.3.), Brüssel *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q, Beaverton - Börsenfeiertag Japan F R E I T A G, 22. März 2019 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:30 LU/SAF-Holland SA, ausführliches Jahresergebnis, Luxemburg 08:00 DE/Reallöhne 2018 (endgültig) 08:00 DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 2018, Frankfurt *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Februar 09:15 EU/EZB, Kolloquium, u.a. Eröffnungsrede von EZB-Vizepräsident De Guindos und Teilnahme des Schweizer Ökonomen Hildebrand (11:30), Frankfurt *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Januar 10:00 DE/Encavis AG, Jahresergebnis, Hamburg 10:00 DE/Dic Asset AG, HV, Frankfurt *** 11:00 DE/Salzgitter AG, BI-PK, Salzgitter 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:05 EU/EZB, Mitteilung zum Volumen der vorfristigen Rückzahlungen von Mitteln aus dem ersten, zweiten, dritten und vierten zielgerichteten langfristigen Refinanzierungsgeschäft der zweiten Serie (TLTRO2) *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit März (1. Veröffentlichung) *** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar - DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Unterschleißheim - EU/Ratingüberprüfungen für Spanien (DBRS und S&P), Belgien (S&P), Bulgarien (Fitch), Dänemark (Fitch), Europäische Union (Moody's), Kroatien (S&P), Lettland (S&P), Luxemburg (Fitch), Norwegen (S&P), Österreich (Moody's), Slowakei (DBRS) S A M S T A G, 23. März 2019 02:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Federal Reserve Bank of San Francisco ===

