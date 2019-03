=== S A M S T A G, 16. März 2019 12:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf - SK/Präsidentenwahl in der Slowakei M O N T A G, 18. März 2019 *** 07:00 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Jahresergebnis (13:00 PK in Frankfurt), Amberg 07:30 DE/Sixt SE, Jahresergebnis (10:00 PK in München), Pullach 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis und Bekanntgabe Dividendenvorschlag (11:00 BI-PK), Hannover 08:30 DE/Global Solutions Summit, u.a. Reden von Bundesfinanzminister Scholz (13:00), -umweltministerin Schulze (14:00) und -arbeitsminister Heil (15:00), Berlin 10:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Eröffnung des deutsch-polnischen Wirtschaftsforums, Berlin 11:00 DE/Bundesnetzagentur, PK zur 5G-Auktion, Mainz 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahres-PG, Frankfurt *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar 12:00 DE/FR/EU-Ratspräsident Tusk, Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel, 16:15 Treffen mit Frankreichs Präsident Macron, Berlin/Paris 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:10 EU/EZB-Direktor Praet, Rede bei einer Konferenz der Europäischen Investitionsbank, Luxemburg - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Dialog Semiconductor - Knorr-Bremse + HERAUSNAHME - Salzgitter - Schaeffler SDAX + NEUAUFNAHME - Adva Optical - Amadeus Fire - Baywa - Salzgitter - Schaeffler - Varta + HERAUSNAHME - Dialog Semiconductor - DMG Mori - Knorr-Bremse - Medigene - Tele Columbus - VTG Stoxx-Europe-600 + NEUAUFNAHME - 3I Group (Großbritannien) - Greene King (Großbritannien) - Takeaway.com (Niederlande) + HERAUSNAHME - Babcock International (Großbritannien) - Metro Bank (Großbritannien) - Software AG (Deutschland) ===

