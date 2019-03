Die Signa-Holding des österreichischen Investors René Benko und ein US-Partner haben den Kauf des weltberühmten Chrysler Buildings in New York bestätigt. "Wir erwerben eine Legende", sagte Jürgen Fenk, Mitglied des Executive Boards der Signa-Gruppe, am Freitag in Wien. Eine gemeinsame Gesellschaft von Signa und des New Yorker Immobilienentwicklers RFR Holding habe eine Kaufvereinbarung mit den bisherigen Eigentümern, dem Abu Dhabi Investment Council und mit Tishman Speyer, unterzeichnet. Der Kauf des 319 Meter hohen Wolkenkratzers passe perfekt in das Signa-Konzept des Erwerbs historischer Gebäude in besten Innenstadtlagen, hieß es.

Nach Medienberichten soll der Kaufpreis etwas mehr als 150 Millionen Dollar betragen (derzeit rund 134 Mio Euro). Benko ist in Deutschland vor allem als Kaufhaus-Investor bekannt. Seine Signa-Gruppe gehört mit einem Immobilienvermögen von mehr als 14 Milliarden Euro zu einem der größten Immobilieninvestoren in Europa. Das 1930 erbaute Gebäude mit seiner silber glänzenden Spitze und den darunter liegenden Edelstahlbögen aus der Art-Déco-Zeit hat 77 Stockwerke. Es gilt als renovierungsbedürftig./mrd/DP/edh

