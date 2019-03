Imricor unterzeichnet ersten Geschäftsvertrag in den Niederlanden für das Advantage-MR-System.

Imricor gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen ersten Vermarktungsvertrag in den Niederlanden mit dem Amsterdam University Medical Center, Standort VUmc, für das Advantage-MR EP Recorder/Stimulator-System unterzeichnet hat. Mit diesem Vertrag wird das Amsterdam UMC der erste holländische Standort, der das Advantage-MR-System installiert und MRT-gesteuerte kardiale Ablationen in Echtzeit durchführt, wodurch es sich an die Spitze der klinischen Einführung von elektrophysiologischen Verfahren anhand interventioneller kardialer Magnetresonanztomographie (interventional cardiac magnetic resonance, iCMR) setzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190315005364/de/

iCMR Field+Lab team, Amsterdam UMC (Photo: Business Wire)

"Die klinische Einführung des MRT-gesteuertem kardialen Ablationssystems von Imricor läutet eine neue Ära in der Kardiologie ein", sagte Dr. Marco Götte, Gründer des interventionellen kardialen Magnetresonanztomographie(iCMR)-Field+Lab und Kardiologe am Amsterdam UMC. "Diese bahnbrechende Technologie wird unsere Sichtweise der Behandlung von Herzrhythmusstörungen am Amsterdam UMC grundlegend ändern. Mit MRT-gesteuerten Verfahren werden Elektrophysiologen und auf bildgebende Diagnostik spezialisierte Kardiologen die Möglichkeit haben, in gemeinsamer Arbeit fortschrittliche Behandlungspläne zu entwickeln, die auf der einzigartigen kardialen Struktur des Patienten und der Darstellung der Erkrankung beruhen. Dies kann die kardiale Versorgung bei Patienten mit struktureller Herzerkrankung und damit verbundenen Herzrhythmusstörungen potenziell maßgeblich verbessern."

Das Advantage-MR-System und die Vision-MR-Geräte von Imricor sind hochmoderne kardiale Ablationswerkzeuge, die es Ärzten ermöglichen, MRT-gesteuerte Verfahren in Echtzeit durchzuführen. Im Gegensatz zu konventionellen röntgengesteuerten Verfahren ermöglichen es MRT-gesteuerte Ablationen den Ärzten, die Behandlungsstrategie für die einzigartige Herzstruktur und das Substrat jedes einzelnen Patienten zu individualisieren, die Beschaffenheit der Läsion zu bewerten und während der anfänglichen Prozedur Lücken in den Ablationslinien zu füllen. Diese Vorteile können die Behandlungsergebnisse für die Patienten potenziell verbessern und eine sicherere und kostengünstigere Behandlung bereitstellen all das in einem für den Patienten wie auch den Arzt strahlungsfreien Umfeld.

"Ich bin sehr stolz, dass wir zusammen mit Imricor sowie Dr. Götte und Dr. Allart in unserem Herzzentrum eine so fundamentale Innovation einführen und anwenden können. Wir betrachten diese neuartige Technologie als wichtigen Meilenstein bei der Verwirklichung des vollen Potenzials der MRT im Bereich der Kardiologie", erklärte Prof. Albert (Bert) van Rossum, Vice Director der Abteilung III, Herzzentrum Amsterdam UMC, Leiter der Abteilung Kardiologie VUmc und künftiger Chairman der Holländischen Gesellschaft für Kardiologie (Dutch Society of Cardiology).

"Wir sind hocherfreut über die Gelegenheit, mit dem Weltklasse-Team am Amsterdam UMC zusammenzuarbeiten", so Steve Wedan, CEO von Imricor. "Als erster holländischer Standort, der seinen Patienten strahlungsfreie, MRT-gesteuerte kardiale Ablationen bietet, hat das Amsterdam UMC einmal mehr seine führende Position in den Niederlanden und der ganzen Welt unter Beweis gestellt."

Über Imricor

Imricor Medical Systems ist ein privates Unternehmen, das sich dazu verpflichtet hat, das Potenzial der interventionellen kardialen Magnetresonanztomographie (iCMR) auszuschöpfen, indem es MR-kompatible Systeme und Geräte bereitstellt, die es Ärzten ermöglichen, MRT-geführte kardiale Ablationen in Echtzeit durchzuführen.

Über das Amsterdam University Medical Center, Standort VUmc

Im Juni 2018 hatten sich die in Amsterdam basierten Universitätskliniken VUmc und AMC zum Amsterdam UMC zusammengeschlossen und beschäftigen nun über 15.000 Gesundheitsfachkräfte mit einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro. Amsterdam UMC bietet eine komplexe Patientenversorgung und beherbergt acht integrierte Forschungsinstitute. Der Zusammenschluss macht diese Forschungsinstitute zu einem attraktiven Partner für groß angelegte, internationale Studien.

HINWEIS: Das Advantage-MR EP Recorder/Stimulator-System hat die CE-Markenzulassung erhalten; es wurde noch nicht für die Verwendung in den USA zugelassen. Der Vision-MR Ablationskatheter wurde als Prüfgerät für klinische Studien in Europa zugelassen. Alle anderen Imricor-Geräte wurden bisher noch nicht für die Anwendung am Menschen zugelassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190315005364/de/

Contacts:

Jodi Lamberti Imricor

+1 952.818.8417; info@imricor.com

www.imricor.com

Daniela Cohen Amsterdam University Medical Centers, Standort VUmc

+31 (0)20-4443444; d.cohen@vumc.nl