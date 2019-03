Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten News aus der Welt des Mining und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen unter anderem Seltene Erden, natürlich Barrick & Newmont, Newcrest Mining, KHMG, Red Pine Exploration, Batteriemetalle, Nornickel und der Kampf ums Kapital.

Barrick/Newmont: Happy end in Nevada?

Am Montag also wurde Historisches bekannt: Barrick Gold bläst die Übernahme von Newmont Mining ab und beide Unternehmen gründen zusammen ein Joint Venture für ihre Nevada-Aktivitäten. In der offiziellen Mitteilung wurden von einer halben Milliarde Dollar an Synergien gesprochen, die die beiden Firmen nun jedes Jahr heben wollen (mehr hier). Fakt ist: Noch ist nichts Konkretes bekannt. Barrick-CEO Mark Bristow sagte, man arbeite jetzt daran, den Effekt für 2019 zu berechnen und einen Fünfjahresausblick zu erstellen. Im Laufe des Jahres soll es noch ein Update geben. Die Frage ist nun, was passiert mit den anderen Explorern in Nevada, dass übrigens erst jüngst wieder vom anerkannten Fraser Institute zur besten Mining-Jurisdiktion der Welt gekürt wurde. Werden Berrick und Newmont nun nach und nach diese Unternehmen bzw. Projekte aufkaufen? Klar ist, dass man zusammen auf Reserven von 48 Mio. Unzen Gold kommt. Bei einer jährlichen pro forma-Produktion von 4 Mio. Unzen reicht das gerade einmal 12 Jahre lang. Hinzu kommt: Es gibt genug Fachleute, die bezweifeln, dass die beiden Konzerne wirklich über 48 Mio. Unzen an Reserven verfügen. Insofern sind Übernahmen recht wahrscheinlich oder gar unbedingt nötig, wie uns jüngst ein Fondsmanager sagte. Uns fällt unter anderem Corvus Gold als möglicher Übernahmekandidat ein. Corvus verfügt mit 3,5 Mio. Unzen über eines der wenigen großen, fortgeschrittenen Projekte in dem US-Bundesstaat. Hinzu kommt, dass man gerade eine in diesem Zusammenhang sehr interessante Personalie bekannt gegeben hat (mehr hier). Spannend ist daneben auch, was andere große Player machen. Wollen Sie Nevada mit seinem riesigen Potenzial kampflos an die beiden Marktführer übergeben? Goldexperte Markus Bußler hat sich diesem Thema bei Der Aktionär TV angenommen. Mögliche Konkurrenten sind übrigens AngloGold Ashanti, Coeur Mining, Oceana oder auch Kinross Gold. Mehr dazu gibt es hier im Video mit Markus Bußler.

China meldet die Entdeckung großer Vorkommen

Aus China erreichen uns Meldungen, wonach zwei "super large" Vorkommen entdeckt wurden. Demnach fand man nahe der Yanlong Kohlemine ein großes, hochgradiges Vorkommen an Bauxit. Konkrete Angaben zu der Qualität und Größe des Vorkommens wurden keine gemacht. Allerdings hätte eine solche Entdeckung mittel- bis langfristig erheblichen Einfluss auf den Bauxit-Markt. China importiert jährlich mehr als 83 Mio. Tonnen. Zudem habe man ein Vorkommen mit 970.000 Tonnen Molybdän, 940.000 Tonnen Wolfram und 266.000 Tonnen an Blei und Zink entdeckt. Beijing forciert seit Jahren die Exploration von Ressourcen, um sich von Importen unabhängiger zu machen. Das Land ist bei fast allen Industrie- und Edelmetallen der größte Verbraucher der Welt.

Elektroautos: Die Jagd auf Tesla ist eröffnet!

