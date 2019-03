Leipzig (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument mit Hitergrundinformationen liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sehr geehrte Pressevertreter,



unter dem Link https://www.mdr.de/presse/pressemappen/index.html finden Sie die Pressemappe zum Tatort aus Dresden "Das Nest", der am 28. April 2019, 20.15 Uhr in Das Erste läuft.



Neben Karin Hanczewski, Cornelia Gröschel und Martin Brambach spielen u.a. Alessandro Schuster, Peter Trabner, Benjamin Sadler, Uwe Preuss, Anja Schneider und Wolfgang Menardi.



Tatort Dresden: Das Nest



Bei einem gefährlichen Einsatz wird die Kommissarin Karin Gorniak schwer verletzt. Der gesuchte Mörder kann entkommen und Karins neue Kollegin Leonie Winkler muss den Fall übernehmen. Doch die Ermittlungen sind zäh, Winkler kommt nicht weiter und droht den Fall abgeben zu müssen. Aber nicht nur ihre berufliche Kompetenz wird in Frage gestellt. Der unausgesprochene Vorwurf der Kollegen, Gorniak im Einsatz allein gelassen zu haben, wiegt schwer.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse