Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Apple wieder. Apple sieht sich mit Wettbewerbsvorwürfen konfrontiert. Spotify wirft dem Konzern im Bereich Musik-Streaming unfairen Wettbewerb vor. Bei den Verkäufen steht Wirecard an der Spitze. Die Aktien des Zahlungsabwicklers stehen heute mal wieder deutlich unter Druck. In der Spitze geht es im zweistelligen Prozentbereich abwärts. Grund ist unter anderem eine Verkaufsempfehlung von Citi.