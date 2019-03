Einstellung Aufnahme



ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

FI0009002471 Citycon Oyj 15.03.2019 FI4000369947 Citycon Oyj 18.03.2019 Tausch 5:1

CA38870W1068 Graphite One Inc. 15.03.2019 CA38871F1027 Graphite One Inc. 18.03.2019 Tausch 10:1

US26140E1055 DPW Holdings Inc. 15.03.2019 US26140E5015 DPW Holdings Inc. 18.03.2019 Tausch 20:1

US03675Y1038 Antero Midstream Corp. 15.03.2019 US03676B1026 Antero Midstream Corp. 18.03.2019 Tausch 1:1