Gold und Silber befinden sich derzeit weiterhin in Lauerstellung. Beide Edelmetalle notieren zwar unter wichtigen Widerständen, aber auch oberhalb der Unterstützungen. Damit befinden sie sich in einer Schiebezone. Erst ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung würde ein neues Handelssignal generieren. Doch ein Insider sagt jetzt schon: Die fundamentalen Daten sprechen für Silber.

Den vollständigen Artikel lesen ...