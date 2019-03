Dornstetten / Hallwangen (ots) - Die Hallwang Clinic ist eine spezialisierte onkologische Privatklinik, die Patienten in einer schwierigen Situation helfen kann. Im Gegensatz zu den sogenannten "Alternativkliniken" besteht das Ärzteteam aus zertifizierten und staatlich geprüften Onkologen, Hämatologen, Fachärzten für Innere Medizin, Heilpraktikern, spezialisierten Psychologen und onkologischen Krankenschwerstern.



Die Hallwang Clinic arbeitet in einem kooperativen Netzwerk mit Universitätskliniken und Universitätsinstituten. Die zertifizierten Onkologen der Hallwang Private Oncology Clinic haben Erfahrungen in renommierten Universitätsinstituten und Universitätsklinken in Deutschland und weltweit gesammelt - darunter das Zentrum für Integrierte Onkologie des Universitätsklinikums Köln und des Universitätsklinikums Bonn, das Dana Farber Cancer Institute der Harvard Medical School in Boston (USA), das Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center des Johns Hopkins Hospital in Baltimore (USA), das Walter and Eliza Hall Institute (Australien) und andere renommierte Krebsforschungsinstitute. Darüber hinaus sind die spezialisierten Onkologen Mitglieder der Europäischen Gesellschaft für medizinische Onkologie und tragen unter anderem das ESMO-Zertifikat für Onkologie, bzw. sind Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie.



Viele der Ärzte haben einen fundierten experimentell-wissenschaftlichen Hintergrund, insbesondere in der Immunonkologie. Vor Ort gibt es immer ein onkologisches Team. Das ambulante Zentrum wird auch von diesem onkologischen Team betreut. Dieses Team arbeitet basierend auf den ständig aktualisierten internationalen Richtlinien für Krebstherapien. Sie können jedoch weitere Therapiemöglichkeiten für Patienten anbieten, die einen individualisierten Therapieansatz außerhalb klinischer Studien benötigen.



In dieser onkologischen Privatklinik wird nach den effektivsten Therapiestrategien gesucht, die individuell auf den Patienten zugeschnitten werden. Bei stark vorbehandelten Patienten werden zielgerichtete Therapien auf der Grundlage von Biomarkeranalysen diskutiert, die genetisch zielgerichtete Therapien und Immuntherapien ermöglichen. Die Anwendung der Biomarkeranalyse hat sich in der Onkologie rasch entwickelt. Die Immuntherapie ist ein komplexes Gebiet und sollte zweifelsohne in den Händen von Onkologen und klinischen Wissenschaftlern sein, da es so viele Biomarkerkonstellationen gibt, die bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen sind, ob ein Patient von einer zielgerichteten Immuntherapie profitieren wird oder nicht. So sind zum Beispiel bei triple-negativen Brustkrebs diverse Immuntherapien noch nicht zugelassen, jedoch werden in klinischen Studien weltweit vielversprechende Ergebnisse mit Immuntherapien erzielt.



Das Team der Hallwang Clinic ist als medizinische und wissenschaftliche Experten davon überzeugt, dass bestimmte Patienten von dieser Immuntherapie profitieren, da für bestimmte Patienten in der Hallwang Clinic außergewöhnliche Langzeitergebnisse erzielt werden konnten, die von Kollegen weltweit hoch geschätzt werden. Für viele Jahre wurde die sogenannte PD-L1-Expression als prädiktiver Marker verwendet Heutzutage kennen wir jedoch bereits aussagekräftigere Marker, z.B. die Tumor Mutational Burden, Immune Prediction, und viele Weitere.



Die Hallwang Clinic ist eine der ersten Kliniken weltweit, die Checkpoint-Antikörpertherapien bei bestimmten Tumorerkrankungen angewendet haben. Durch die Zusammenarbeit in einem großen Universitätskliniknetzwerk haben sie Zugriff auf die fortschrittlichsten diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten. Auch sind sie offen für komplementäre Ansätze, aber der klare Fokus liegt auf evidenzbasierten Behandlungsansätzen.



In den letzten Jahren konnte das Team der Hallwang Private Oncology Clinic erfreulicherweise feststellen, dass Kollegen in renommierten Krankenhäusern in Europa und weltweit bereit sind, nach einer erfolgreichen Initialisierung in der Privatklinik einen immuntherapeutischen Ansatz fortzusetzen.



Es ist wichtig, dass diese Therapien von einem spezialisierten onkologischem Team mit langjähriger Erfahrung in der Immunonkologie wie der Hallwang Clinic angewandt und überwacht werden, da diese Therapien, obwohl sie im Allgemeinen gut vertragen werden, schwerwiegende Nebenwirkungen haben können. Leider werden Sie feststellen, dass viele sogenannte medizinische Experten aufgrund von Einschränkungen in ihren Heimatländern keine praktischen Erfahrungen mit den fortschrittlichsten Therapiemöglichkeiten sammeln können und werden.



Das Team der Hallwang Clinic hat zudem festgestellt, dass viele ihrer Patienten leider keine Folgetherapie in ihrem Heimatland angeboten bekommen, obwohl eine präzisionsbasierte Therapie auch außerhalb Deutschlands basierend auf dem Biomarkerprofil des Patienten verfügbar gewesen wäre.



In der Hallwang Clinic können die weltweit fortschrittlichsten Forschungsergebnisse nutzen und in einem interdisziplinären Team diskutieren, ob ein Patient, der bereits alle möglichen Standardlinientherapien ausgeschöpft hat, von einem solchen neuen Behandlungsansatz profitieren könnte. In Deutschland haben wir die Möglichkeit, umfangreiche Biomarkeranalysen (Next-Generation-Sequencing, Immune-Prediction, Tumormutationsanalyse, Genamplifikation-/Translokationen) für Privatpatienten zur Bewertung präziser zielgerichteter Therapien einzusetzen.



Zu viele Patienten sind mit Einschränkungen im Gesundheitssystem ihres Heimatlandes konfrontiert, obwohl sich bestimmte Behandlungen für diese Patienten in Studien als wirksam erwiesen haben. Patienten, die wahrscheinlich von einer auf Biomarkeranalysen basierenden Therapie profitieren würden, wurde ein solcher Therapieansatz verweigert, weil z. B. die Studie bereits aufgehört hatte, neue Patienten zu rekrutieren, oder die Patienten nicht alle Zulassungskriterien der klinischen Studie erfüllten, usw.



Die Hallwang Clinic führt keine klinischen Studien durch. Die Hallwang Clinic ist zu klein und deren Patientenpopulation sehr heterogen, so dass klinische Studien in der Hallwang Clinic nicht möglich sind. Das Team der Privatklinik möchte allen seinen Patienten natürlich die bestmögliche Behandlung anbieten und nicht basierend auf Kriterien, die sie möglicherweise erfüllen müssen, um in eine Studie aufgenommen zu werden, Patienten von einem Behandlungsprotokoll ausschließen.



Viele Patienten kommen in der Tat in die Hallwang Private Oncology Clinic, weil sie aufgrund Ihres Alters, ihrer Vorgeschichte oder anderer chronischer Erkrankungen nicht für klinische Studien in Frage kamen. Das Ziel ist es, die beste Behandlungsstrategie für jeden Patienten zu finden. In klinischen Studien wird häufig Placebo als Kontrolle oder ein alternatives, wenn auch möglicherweise minderwertiges Behandlungsprotokoll verwendet, um das Ansprechen der Behandlung in zwei Patientengruppen zu vergleichen. Natürlich wird ein Patient in der Hallwang Clinic immer die Behandlung erhalten, die das medizinische Team für den Patienten am besten hält, nachdem er oder sie ausführlich über den Stand der Wissenschaft, mögliche Alternativen, Nebenwirkungen und Komplikationen dieser Behandlungen aufgeklärt wurde.



Die Patienten in der Hallwang Clinic werden mit individuellen Therapieprotokollen behandelt. Zum Beispiel bestehen Kollegen anderswo auf Chemotherapeutika und Therapieprotokolle, die vor Jahren etabliert wurden. Diese Protokolle können ein "zufriedenstellendes Gesamtergebnis" erzielen. In der Hallwang Clinic wird jedoch versucht herauszufinden, ob für diese Patienten noch bessere oder dauerhaftere Ergebnisse erzielt werden könnten. Während einige Patienten auf ein bestimmtes chemotherapeutisches Protokoll gut ansprechen und keine Nebenwirkungen erleiden, müssen andere das Standardprotokoll aufgrund von starken Nebenwirkungen abbrechen oder der Krebs breitet sich trotz Standardprotokoll weiter aus. Alternative Protokolle für Patienten, die die Standard-Chemotherapie nicht vertragen, sind begrenzt. Wenn der Patient dann Komplikationen unter dem alternativen Chemo-Protokoll entwickelt, werden weitere, effektive Therapieoptionen sehr knapp. Im Gegensatz dazu gibt es weltweit jedoch so viele klinische Studien mit Krebsmedikamenten, die erstaunliche Ergebnisse in fortgeschrittenen klinischen Studien zeigen.



Solange diese Medikamente jedoch nicht zugelassen sind oder nur zur Verfügung stehen, wenn der Patient sie privat bezahlen kann, werden diese Medikamente nicht für Patienten außerhalb der Studien zur Verfügung gestellt, auch wenn diese Patienten bereits alle verfügbaren Standardtherapiestrategien ausgeschöpft haben und weitere Optionen benötigen, da ihre Tumorerkrankung im Progress ist. Und das ist schrecklich. Es sollte eine offene und ehrliche Diskussion darüber stattfinden, was über diese modernen Medikamente bekannt ist (und was nicht bekannt ist), welche Ergebnisse bisher bei anderen Patienten erzielt wurden, welche Risiken, Nebenwirkungen und Komplikationen auftreten können, so dass der Patient zusammen mit seinem behandelnden Arzt Vor- und Nachteile abwägen und eine fundierte Entscheidung treffen kann.



Der Patient sollte über seine Chancen aufgeklärt werden, wenn er/sie das Medikament in einem experimentellen Setting einnimmt, und er/sie sollte auch wissen, welche Konsequenzen es hat, wenn er/sie überhaupt keine weitere Behandlung erfährt. Das Problem ist jedoch, dass diese neuen Studienmedikamente diesen stark vorbehandelten Patienten mit Tumorprogress aufgrund länderspezifischer Einschränkungen und Gesetze gar nicht angeboten werden, wodurch diesen Patienten möglicherweise eine lebensverlängernde oder sogar lebensrettende Behandlung verwehrt wird. Während schlecht informierte Kritiker unserer Klinik behaupten, wir würden Quacksalberei durchführen, basieren unsere Therapien tatsächlich auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, welche von echten Experten auf ihrem Gebiet veröffentlicht wurden.



Zusammenfassend ist die Hallwang Clinic ein Pionier in der individualisierten, zielgerichteten und präzisionsbasierten Therapie für Patienten, die aufgrund einer gründlichen Biomarker-Analyse für zielgerichtete Therapien in Frage kommen und für die keine Standardtherapien mehr zur Verfügung stehen. Das Team der Hallwang Private Oncology Clinic hat gezeigt, dass sie in extrem schwierigen Situationen sehr erfolgreich sind. Darüber hinaus können sie ein engmaschiges Monitoring ermöglichen. Für jeweils 2-3 Patienten stehen ein Onkologe zur Verfügung und ein Verhältnis von 1:1 zwischen Pflegepersonal und Patienten. Dies ermöglicht Therapien auch für kritische Patienten.



