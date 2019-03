Bei Aurora Cannabis (WKN: A12GS7) kommen die Käufer wieder scharenweise in die Aktie. Der Kursanstieg hat einen Namen: Nachdem Aurora am 13. März das Engagement von Milliardär Nelson Peltz als strategischen Berater verkündete, wurden so viele Aurora-Aktien an der NYSE gehandelt wie seit Monaten nicht mehr. Der Titel beendete den Tag mit einem Zugewinn von +13,94%.

Peltz und Aurora werden künftig zusammenarbeiten, um potenzielle Partnerschaften zu erschließen, die zu Auroras geplantem Eintritt in jedes der beabsichtigten Marktsegmente passen. Peltz genießt als ehemaliger CEO des ...

