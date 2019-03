Mainz (ots) - Montag, 18. März 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Krankheitserreger im Haushalt - Was sind sinnvolle Hygienemaßnahmen? Anders Reisen nach Spanien - Integrativer Fanclub trifft Profis Unterwegs mit dem WISO-Truck - Wir stellen das WISO-Projekt vor



Gast im Studio: Simon Pearce, Comedian







Montag, 18. März 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Streifenwagen im Sonderangebot - Polizeiwagen unterm Hammer Expedition Deutschland: Penzberg - Das Geheimnis der Liebe Familie auf Weltreise - Unterwegs in Neuseeland und den USA







Montag, 18. März 2019, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Der Tod des Deutschkubaners Daniel H. - Prozess in Chemnitz Equal Pay Day - Gleiches Geld für gleiche Arbeit



Gast: Sarah Wiener, Gastronomin und Köchin







Montag, 18. März 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Das Unglück der Exxon Valdez - Vor 35 Jahren havarierte der Öltanker







Montag, 18. März 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Charles M. Huber engagiert sich - Sein soziales Projekt im Senegal Anastasia Zampounidis lebt zuckerfrei - Gesunde Ernährung in der Fastenzeit







Montag, 18. März 2019, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Keime im Haushalt - Das müssen Sie wissen Im Bereich Hygiene sind übertriebener Aktionismus und gefährliche Lässigkeit gleichermaßen verbreitet. Auf der einen Seite steigt der Absatz von Desinfektionsmitteln in Deutschland stetig. Auf der anderen sparen sich rund zwei Drittel das Händewaschen nach dem Toilettengang. Und laut einer Umfrage des Bundesinstituts für Risikobewertung hält es jeder Zweite für unwahrscheinlich, dass sich in der Küche krankmachende Keime tummeln. WISO klärt das Halbwissen rund um Krankheitserreger im Haushalt, nimmt Küchengeräte unter die Lupe, schaut auf Spüllappen und klärt die Frage, ob Toiletten wirklich Keimschleudern sind. Welche Hygienemaßnahmen sind unnötig oder sogar schädlich?



Weitere Themen: Gleiche Bezahlung für gleichen Job? - Bilanz Entgelttransparenzgesetz Der WISO-Truck auf Achse - On Tour vom Brexit bis zur Europawahl







