Im Zuge der Wachstumsstrategie und Zukunftssicherung hatte die Kaimann GmbH bereits Ende letzten Jahres sämtliche Geschäftsanteile an die Saint-Gobain-Gruppe übertragen. Im Rahmen dieser Transaktion, die beiden Unternehmen große Entwicklungs- und Synergiepotenziale bietet, wird es ebenfalls einen Wechsel an der Führungsspitze bei Kaimann geben: Zum 1. März 2019 hat Georg Josef (Jürgen) Kaimann offiziell die Geschäftsführung an Dr. Burkhard Schmolck übergeben, der bis dahin das Saint-Gobain Rohrleitungsgeschäft in Deutschland leitete.

Kaimann hat sich über die letzten 60 Jahre als einer der führenden Hersteller elastomerer Dämmstoffe etabliert. Das Unternehmen betreibt am Stammsitz in Hövelhof (Ostwestfalen) einen der modernsten und leistungsfähigsten Produktions- und Logistikstandorte der Branche. Seit 2003 war Jürgen Kaimann Inhaber, CEO und Gesicht des Unternehmens. "Seit der Übernahme des Unternehmens hatte ich immer nur ein Ziel: Kaimann soll einer der ...

