Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gronau (pts027/28.06.2019/15:30) - Ralf Hölscher, bisher Portfoliomanager bei der Heemann Vermögensverwaltung GmbH, wurde als weiterer Geschäftsführer neben den beiden Senior-Partnern Ernst Heemann und Ralf de Winder in das Führungsteam der Heemann Vermögensverwaltung berufen. Mit der Berufung wird dem seit Jahren steigenden Wachstum des verwalteten Vermögens Rechnung getragen. Sowohl in der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots als auch aufgrund der kontinuierlich gestiegenen Fondsvolumina in den von der Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager betreuten Fonds sind die Anforderungen in den letzten Jahren gestiegen. Die Erweiterung des Führungsteams ist der konsequente Schritt, die Aufgabenverteilung zu verbreitern und hierdurch ein weiteres Wachstum des Unternehmens zu ermöglichen. Ralf Hölscher: "Durch die Berufung zum Geschäftsführer der Heemann Vermögensverwaltung GmbH verantworte ich nun neben der Fondsanalyse und der Fondsauswahl auch den Bereich Compliance und wesentliche administrative Prozesse. Außerdem möchte ich einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse leisten. Die Berufung werte ich als großen Vertrauensbeweis in meine Arbeit." Ernst Heemann: "Ralf Hölscher ist bereits seit dem Jahr 2013 für die Heemann Vermögensverwaltung tätig. Aufgrund seiner bisherigen erfolgreichen Mitarbeit freuen wir uns, mit ihm die Geschäftsführung in geeigneter Weise erweitern zu können. Dieser Schritt ermöglicht uns darüber hinaus, weitere Wachstumsschritte als Vermögensverwaltung gehen zu können." Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung GmbH als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Zuletzt wurde das Unternehmen in der Berichterstattung der Wirtschaftswoche (Ausgabe 10/2019) als "Bester Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. http://www.heemann.org Über die Heemann Vermögensverwaltung GmbH Die Heemann Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 20 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung GmbH als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet. Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der Wirtschaftswoche (Ausgabe 10/2019) wird die Heemann Vermögensverwaltung als "Bester Vermögensverwalter 2019" in der Kategorie "offensiv & flexibel - 5 Jahre" bewertet. Über Ralf Hölscher Ralf Hölscher hat das Studium zum Diplom-Kaufmann an der Universität Osnabrück absolviert. Neben mehrjähriger operativer Führungserfahrung und Personalverantwortung in der Industrie - speziell in den Bereichen Rechnungswesen, Personal und IT - verfügt Ralf Hölscher über Börsenerfahrung von über 30 Jahren im Aktien- und Fondsbereich. Hinweis zur Beachtung Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot, einen Rat noch eine Empfehlung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Information von getätigten oder möglichen noch zu tätigenden Aktivitäten. Die Informationen oder Aussagen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Angaben zu Zinssätzen, Kursen, Preisen oder anderen Informationen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung und enthalten keine Aussagen über zukünftige Preise, Gewinne, Verluste oder Entwicklungen. Die Pressemeldung wird mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch können wir für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte trotz sorgfältigster Kontrolle keine Gewähr übernehmen. (Ende) Aussender: Heemann Vermögensverwaltung GmbH Ansprechpartner: Gerhard Mayer Tel.: +49 7263 408 269 E-Mail: presse@heemann.org Website: www.heemann.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190628027

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2019 09:30 ET (13:30 GMT)