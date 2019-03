DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 15.03.2019 / 18:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 33,37 EUR 734,14 EUR 33,27 EUR 3260,46 EUR 33,35 EUR 3134,90 EUR 33,15 EUR 2088,45 EUR 33,20 EUR 3154,00 EUR 33,20 EUR 3154,00 EUR 33,20 EUR 2855,20 EUR 33,25 EUR 9509,50 EUR 33,27 EUR 6021,87 EUR 33,27 EUR 332,70 EUR 33,26 EUR 3059,92 EUR 33,26 EUR 3126,44 EUR 33,28 EUR 3028,48 EUR 33,28 EUR 3328,00 EUR 33,26 EUR 3159,70 EUR 33,27 EUR 4957,23 EUR 33,27 EUR 4025,67 EUR 33,29 EUR 3162,55 EUR 33,31 EUR 8960,39 EUR 33,35 EUR 533,60 EUR 33,36 EUR 1501,20 EUR 33,35 EUR 7003,50 EUR 33,35 EUR 3034,85 EUR 33,35 EUR 1534,10 EUR 33,35 EUR 1200,60 EUR 33,31 EUR 3031,21 EUR 33,28 EUR 2995,20 EUR 33,34 EUR 8835,10 EUR 33,34 EUR 1033,54 EUR 33,34 EUR 733,48 EUR 33,34 EUR 1000,20 EUR 33,34 EUR 5567,78 EUR 33,34 EUR 1633,66 EUR 33,35 EUR 11539,10 EUR 33,35 EUR 3935,30 EUR 33,35 EUR 3168,25 EUR 33,34 EUR 11068,88 EUR 33,34 EUR 1400,28 EUR 33,30 EUR 11888,10 EUR 33,38 EUR 6943,04 EUR 33,38 EUR 1702,38 EUR 33,38 EUR 133,52 EUR 33,41 EUR 6882,46 EUR 33,41 EUR 5713,11 EUR 33,49 EUR 9109,28 EUR 33,54 EUR 3219,84 EUR 33,55 EUR 3187,25 EUR 33,54 EUR 1509,30 EUR 33,54 EUR 13449,54 EUR 33,55 EUR 2449,15 EUR 33,60 EUR 6854,40 EUR 33,56 EUR 10000,88 EUR 33,56 EUR 167,80 EUR 33,56 EUR 6242,16 EUR 33,56 EUR 1107,48 EUR 33,56 EUR 10336,48 EUR 33,60 EUR 9441,60 EUR 33,58 EUR 6010,82 EUR 33,55 EUR 738,10 EUR 33,55 EUR 2214,30 EUR 33,36 EUR 5737,92 EUR 33,34 EUR 3000,60 EUR 33,37 EUR 1635,13 EUR 33,37 EUR 7875,32 EUR 33,37 EUR 2936,56 EUR 33,37 EUR 3136,78 EUR 33,27 EUR 12742,41 EUR 33,27 EUR 3193,92 EUR 33,25 EUR 3325,00 EUR 33,25 EUR 2427,25 EUR 33,25 EUR 17223,50 EUR 33,26 EUR 11940,34 EUR 33,27 EUR 2528,52 EUR 33,28 EUR 3328,00 EUR 33,28 EUR 2462,72 EUR 33,35 EUR 8037,35 EUR 33,29 EUR 233,03 EUR 33,26 EUR 2960,14 EUR 33,26 EUR 4822,70 EUR 33,20 EUR 1726,40 EUR 33,19 EUR 1559,93 EUR 33,19 EUR 3750,47 EUR 33,30 EUR 5860,80 EUR 33,28 EUR 3095,04 EUR 33,29 EUR 13782,06 EUR 33,29 EUR 3728,48 EUR 33,29 EUR 13915,22 EUR 33,27 EUR 3027,57 EUR 33,29 EUR 6990,90 EUR 33,29 EUR 432,77 EUR 33,29 EUR 2929,52 EUR 33,29 EUR 2862,94 EUR 33,25 EUR 3158,75 EUR 33,25 EUR 9476,25 EUR 33,27 EUR 3360,27 EUR 33,24 EUR 3024,84 EUR 33,19 EUR 6969,90 EUR 33,19 EUR 5443,16 EUR 33,26 EUR 2860,36 EUR 33,26 EUR 7250,68 EUR 33,26 EUR 133,04 EUR 33,26 EUR 7416,98 EUR 33,26 EUR 66,52 EUR 33,22 EUR 6079,26 EUR 33,38 EUR 667,60 EUR 33,38 EUR 5808,12 EUR 33,38 EUR 5808,12 EUR 33,48 EUR 5859,00 EUR 33,50 EUR 3015,00 EUR 33,47 EUR 870,22 EUR 33,47 EUR 2075,14 EUR 33,48 EUR 2343,60 EUR 33,48 EUR 703,08 EUR 33,47 EUR 7196,05 EUR 33,47 EUR 5689,90 EUR 33,44 EUR 12473,12 EUR 33,45 EUR 1036,95 EUR 33,45 EUR 33,45 EUR 33,45 EUR 7225,20 EUR 33,45 EUR 6288,60 EUR 33,44 EUR 1906,08 EUR 33,43 EUR 2975,27 EUR 33,43 EUR 3042,13 EUR 33,41 EUR 16036,80 EUR 33,35 EUR 8737,70 EUR 33,36 EUR 3035,76 EUR 33,36 EUR 2902,32 EUR 33,34 EUR 4267,52 EUR 33,34 EUR 7301,46 EUR 33,30 EUR 3663,00 EUR 33,30 EUR 4995,00 EUR 33,30 EUR 3529,80 EUR 33,30 EUR 5994,00 EUR 33,28 EUR 2928,64 EUR 33,28 EUR 66,56 EUR 33,28 EUR 3161,60 EUR 33,25 EUR 6151,25 EUR 33,31 EUR 999,30 EUR 33,31 EUR 2165,15 EUR 33,48 EUR 2243,16 EUR 33,48 EUR 803,52 EUR 33,46 EUR 6825,84 EUR 33,47 EUR 3179,65 EUR 33,46 EUR 2676,80 EUR 33,45 EUR 3043,95 EUR 33,42 EUR 8254,74 EUR 33,41 EUR 902,07 EUR 33,29 EUR 1797,66 EUR 33,29 EUR 99,87 EUR 33,31 EUR 8660,60 EUR 33,31 EUR 1399,02 EUR 33,24 EUR 1927,92 EUR 33,12 EUR 2848,32 EUR 33,15 EUR 8685,30 EUR 33,15 EUR 33,15 EUR 33,15 EUR 3182,40 EUR 33,15 EUR 3149,25 EUR 33,19 EUR 3153,05 EUR 33,14 EUR 2651,20 EUR 33,14 EUR 3579,12 EUR 33,13 EUR 3710,56 EUR 33,19 EUR 8496,64 EUR 33,18 EUR 2953,02 EUR 33,17 EUR 3018,47 EUR 33,16 EUR 3050,72 EUR 33,21 EUR 6642,00 EUR 33,21 EUR 3321,00 EUR 33,21 EUR 6210,27 EUR 33,21 EUR 33,21 EUR 33,20 EUR 6108,80 EUR 33,20 EUR 6208,40 EUR 33,19 EUR 6073,77 EUR 33,16 EUR 2918,08 EUR 33,19 EUR 1028,89 EUR 33,19 EUR 1228,03 EUR 33,22 EUR 764,06 EUR 33,24 EUR 6049,68 EUR 33,22 EUR 3122,68 EUR 33,22 EUR 3056,24 EUR 33,22 EUR 33,22 EUR 33,24 EUR 3058,08 EUR 33,22 EUR 3023,02 EUR 33,25 EUR 2992,50 EUR 33,24 EUR 2958,36 EUR 33,27 EUR 1330,80 EUR 33,27 EUR 1829,85 EUR 33,28 EUR 499,20 EUR 33,28 EUR 299,52 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 33,32 EUR 789621,87 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-12; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS MIC: CHIX 15.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 