Bonn (ots) - Täglich gibt es mehr als 28.000 Cyberangriffe weltweit, besonders brisant sind dabei solche Angriffe, die sich gegen sogenannte kritische Infrastrukturen, wie beispielsweise Stromnetze, Verkehrsampeln oder Krankenhäuser, richten. Diese sensiblen Bereiche sind teilweise schlechter gesichert als E-Mail-Konten. Der Verfassungsschutz warnt schon lange davor, dass sich deutsche Energieunternehmen im Visier von Hackern befinden. IT-Experten gehen sogar noch weiter: "Deutschland als Land ist Hackern derzeit ausgeliefert." Bei einem Hackerangriff könnten diese Lecks zu einer ernsten Bedrohung für die Gesellschaft werden, mit nachhaltig wirkenden Versorgungsengpässen, Blackouts und erheblichen Störungen der öffentlichen Sicherheit. Wie gefährdet ist unser Stromnetz tatsächlich? Dieser Frage geht Damla Hekimoglu im phoenix plus "Angriff aus dem Netz" nach. Ihr Gesprächspartner ist Thomas Tschersich, Leiter der IT-Security des Cyberabwehrzentrums der Telekom in Bonn.



