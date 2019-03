Köln (ots) - Köln. Der Großraum-Van S-Max von Ford wird der neue Streifenwagen der NRW-Polizei. Das geht aus einem Bericht des Mitarbeitermagazins "Streife" der NRW-Polizei hervor, der dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) vorab vorliegt. Danach sollen die ersten Modelle "sobald wie möglich" in Betrieb genommen werden. Der S-Max hatte sich in einer Erprobungsphase gegen den Opel Zafira, den 2er BMW und den VW Touran durchgesetzt. Der 2.0 Eco-Blue-Dieselmotor verfügt über 190 PS und kostet inklusive Spezialausrüstung 51.650,97 Euro. Das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg kam nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeigers" zu der Entscheidung, die neuen Fahrzeuge zu kaufen. Dies sei derzeit die wirtschaftlichere Variante im Vergleich zum Leasing. Der S-Max biete genug Platz für Schutzwesten, Helme und Einsatztaschen, hieß es. Zur Ausstattung gehört ein volldigitales Videoeigensicherungssystem mit einer Kameraausrichtung nach vorne und hinten. Für Maschinenpistolen und alle anderen Ausrüstungsgegenstände sind Ladungssicherungssysteme mit Schubladen vorgesehen. Insgesamt will die NRW-Polizei 2150 Fahrzeuge neu beschaffen. Derzeit fährt die Polizei 3er BMW Kombis. Die Autos hatten Unmut unter den Beamten ausgelöst, weil sie für ihre Zwecke zu klein waren.



