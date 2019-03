Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 35 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. 2019 sei angesichts des schwierigen Konjunkturumfelds schlecht berechenbar, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Metallsektor. Er ist daher vorsichtiger für die Profitabilitätsentwicklung in der Stahlbranche und kappte seine operativen Gewinnschätzungen für 2019 und 2020 deutlich. Bei Thyssenkrupp verwies er zur Kurszielsenkung auf höhere Risikoprämien und einen weniger vorteilhaften Ausblick auf das operative Geschäft./ajx/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-03-15/19:22

ISIN: DE0007500001