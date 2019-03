DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 15.03.2019 / 19:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 32,88 EUR 3057,84 EUR 32,81 EUR 3084,14 EUR 32,89 EUR 2894,32 EUR 33,09 EUR 463,26 EUR 33,09 EUR 2680,29 EUR 33,09 EUR 463,26 EUR 32,97 EUR 3132,15 EUR 33,10 EUR 2912,80 EUR 33,02 EUR 3070,86 EUR 33,02 EUR 3070,86 EUR 33,10 EUR 2912,80 EUR 33,10 EUR 2945,90 EUR 33,25 EUR 6018,25 EUR 33,25 EUR 3025,75 EUR 33,30 EUR 3030,30 EUR 33,31 EUR 3031,21 EUR 33,35 EUR 6069,70 EUR 33,36 EUR 2401,92 EUR 33,40 EUR 2939,20 EUR 33,40 EUR 5945,20 EUR 33,39 EUR 3038,49 EUR 33,31 EUR 632,89 EUR 33,31 EUR 2398,32 EUR 33,40 EUR 2972,60 EUR 33,40 EUR 5911,80 EUR 33,30 EUR 2897,10 EUR 33,35 EUR 5802,90 EUR 33,36 EUR 5004,00 EUR 33,36 EUR 800,64 EUR 33,37 EUR 2969,93 EUR 33,37 EUR 3070,04 EUR 33,37 EUR 2969,93 EUR 33,37 EUR 2936,56 EUR 33,27 EUR 1863,12 EUR 33,27 EUR 1330,80 EUR 33,32 EUR 3198,72 EUR 33,33 EUR 3199,68 EUR 33,30 EUR 2997,00 EUR 33,27 EUR 2927,76 EUR 33,27 EUR 3060,84 EUR 33,20 EUR 2988,00 EUR 33,20 EUR 5976,00 EUR 33,24 EUR 2958,36 EUR 33,24 EUR 6382,08 EUR 33,23 EUR 2924,24 EUR 33,23 EUR 2957,47 EUR 33,22 EUR 2923,36 EUR 33,19 EUR 2920,72 EUR 33,20 EUR 2988,00 EUR 33,20 EUR 2988,00 EUR 33,37 EUR 3537,22 EUR 33,37 EUR 5906,49 EUR 33,31 EUR 2964,59 EUR 33,31 EUR 3031,21 EUR 33,31 EUR 5629,39 EUR 33,34 EUR 3100,62 EUR 33,29 EUR 5958,91 EUR 33,29 EUR 366,19 EUR 33,31 EUR 8760,53 EUR 33,31 EUR 6861,86 EUR 33,31 EUR 4829,95 EUR 33,31 EUR 1532,26 EUR 33,30 EUR 3130,20 EUR 33,30 EUR 3096,90 EUR 33,32 EUR 18359,32 EUR 33,31 EUR 9027,01 EUR 33,27 EUR 6088,41 EUR 33,27 EUR 13308,00 EUR 33,27 EUR 3327,00 EUR 33,27 EUR 4458,18 EUR 33,27 EUR 865,02 EUR 33,25 EUR 3092,25 EUR 33,34 EUR 266,72 EUR 33,34 EUR 11435,62 EUR 33,34 EUR 1300,26 EUR 33,35 EUR 8170,75 EUR 33,35 EUR 3368,35 EUR 33,34 EUR 13069,28 EUR 33,37 EUR 4304,73 EUR 33,37 EUR 5239,09 EUR 33,37 EUR 1034,47 EUR 33,37 EUR 4638,43 EUR 33,38 EUR 700,98 EUR 33,38 EUR 9279,64 EUR 33,37 EUR 4304,73 EUR 33,40 EUR 2505,00 EUR 33,40 EUR 3841,00 EUR 33,43 EUR 4045,03 EUR 33,43 EUR 5482,52 EUR 33,45 EUR 3077,40 EUR 33,46 EUR 6390,86 EUR 33,49 EUR 3181,55 EUR 33,49 EUR 6396,59 EUR 33,54 EUR 3186,30 EUR 33,55 EUR 1442,65 EUR 33,55 EUR 1744,60 EUR 33,52 EUR 3217,92 EUR 33,50 EUR 1340,00 EUR 33,50 EUR 1842,50 EUR 33,50 EUR 1306,50 EUR 33,56 EUR 6309,28 EUR 33,62 EUR 3059,42 EUR 33,58 EUR 3156,52 EUR 33,58 EUR 3223,68 EUR 33,60 EUR 3124,80 EUR 33,60 EUR 705,60 EUR 33,60 EUR 3225,60 EUR 33,60 EUR 5644,80 EUR 33,60 EUR 9676,80 EUR 33,62 EUR 15129,00 EUR 33,59 EUR 5878,25 EUR 33,59 EUR 3023,10 EUR 33,54 EUR 3219,84 EUR 33,54 EUR 22438,26 EUR 33,53 EUR 7041,30 EUR 33,53 EUR 5398,33 EUR 33,56 EUR 12048,04 EUR 33,56 EUR 4899,76 EUR 33,65 EUR 9657,55 EUR 33,70 EUR 3033,00 EUR 33,70 EUR 3235,20 EUR 33,72 EUR 3237,12 EUR 33,72 EUR 3034,80 EUR 33,53 EUR 5431,86 EUR 33,53 EUR 9656,64 EUR 33,35 EUR 19309,65 EUR 33,34 EUR 12302,46 EUR 33,33 EUR 2933,04 EUR 33,37 EUR 9543,82 EUR 33,33 EUR 3199,68 EUR 33,27 EUR 5922,06 EUR 33,28 EUR 6156,80 EUR 33,35 EUR 10071,70 EUR 33,35 EUR 2067,70 EUR 33,34 EUR 966,86 EUR 33,26 EUR 698,46 EUR 33,30 EUR 16416,90 EUR 33,30 EUR 3196,80 EUR 33,30 EUR 2963,70 EUR 33,29 EUR 19874,13 EUR 33,29 EUR 5892,33 EUR 33,29 EUR 2962,81 EUR 33,29 EUR 1664,50 EUR 33,29 EUR 632,51 EUR 33,30 EUR 12054,60 EUR 33,33 EUR 3066,36 EUR 33,36 EUR 3135,84 EUR 33,36 EUR 5804,64 EUR 33,36 EUR 2902,32 EUR 33,36 EUR 5871,36 EUR 33,29 EUR 11884,53 EUR 33,29 EUR 2097,27 EUR 33,29 EUR 299,61 EUR 33,29 EUR 1531,34 EUR 33,27 EUR 2728,14 EUR 33,27 EUR 3027,57 EUR 33,27 EUR 4990,50 EUR 33,27 EUR 4125,48 EUR 33,20 EUR 1660,00 EUR 33,26 EUR 5986,80 EUR 33,26 EUR 299,34 EUR 33,26 EUR 13470,30 EUR 33,22 EUR 3056,24 EUR 33,25 EUR 698,25 EUR 33,25 EUR 2360,75 EUR 33,25 EUR 3125,50 EUR 33,30 EUR 3263,40 EUR 33,30 EUR 2763,90 EUR 33,35 EUR 1400,70 EUR 33,36 EUR 3135,84 EUR 33,37 EUR 3136,78 EUR 33,36 EUR 3069,12 EUR 33,33 EUR 2933,04 EUR 33,26 EUR 6286,14 EUR 33,32 EUR 3165,40 EUR 33,32 EUR 3132,08 EUR 33,32 EUR 3132,08 EUR 33,36 EUR 7005,60 EUR 33,36 EUR 3102,48 EUR 33,36 EUR 2602,08 EUR 33,35 EUR 9538,10 EUR 33,35 EUR 733,70 EUR 33,35 EUR 2434,55 EUR 33,35 EUR 1567,45 EUR 33,35 EUR 3168,25 EUR 33,35 EUR 1500,75 EUR 33,37 EUR 3804,18 EUR 33,37 EUR 3203,52 EUR 33,37 EUR 5038,87 EUR 33,40 EUR 5778,20 EUR 33,39 EUR 3205,44 EUR 33,37 EUR 3170,15 EUR 33,38 EUR 66,76 EUR 33,38 EUR 2403,36 EUR 33,38 EUR 2937,44 EUR 33,38 EUR 534,08 EUR 33,40 EUR 6412,80 EUR 33,48 EUR 2979,72 EUR 33,50 EUR 8844,00 EUR 33,50 EUR 603,00 EUR 33,50 EUR 2010,00 EUR 33,50 EUR 4154,00 EUR 33,47 EUR 200,82 EUR 33,47 EUR 5489,08 EUR 33,28 EUR 6389,76 EUR 33,30 EUR 2997,00 EUR 33,30 EUR 3063,60 EUR 33,42 EUR 8889,72 EUR 33,47 EUR 3146,18 EUR 33,48 EUR 5022,00 EUR 33,48 EUR 1138,32 EUR 33,48 EUR 2142,72 EUR 33,50 EUR 2881,00 EUR 33,50 EUR 3048,50 EUR 33,50 EUR 3115,50 EUR 33,47 EUR 2911,89 EUR 33,50 EUR 5996,50 EUR 33,49 EUR 2947,12 EUR 33,46 EUR 8130,78 EUR 33,45 EUR 8763,90 EUR 33,42 EUR 7285,56 EUR 33,42 EUR 467,88 EUR 33,40 EUR 10053,40 EUR 33,40 EUR 300,60 EUR 33,34 EUR 14636,26 EUR 33,31 EUR 6995,10 EUR 33,31 EUR 5229,67 EUR 33,31 EUR 66,62 EUR 33,31 EUR 133,24 EUR 33,30 EUR 6193,80 EUR 33,15 EUR 6630,00 EUR 33,15 EUR 5635,50 EUR 33,15 EUR 232,05 EUR 33,15 EUR 165,75 EUR 33,15 EUR 8619,00 EUR 33,16 EUR 33,16 EUR 33,20 EUR 15537,60 EUR 33,13 EUR 10071,52 EUR 33,18 EUR 4379,76 EUR 33,18 EUR 497,70 EUR 33,19 EUR 6206,53 EUR 33,21 EUR 5944,59 EUR 33,21 EUR 2059,02 EUR 33,21 EUR 863,46 EUR 33,21 EUR 6011,01 EUR 33,21 EUR 3188,16 EUR 33,21 EUR 6376,32 EUR 33,21 EUR 3188,16 EUR 33,19 EUR 11649,69 EUR 33,17 EUR 6434,98 EUR 33,17 EUR 829,25 EUR 33,17 EUR 1658,50 EUR 33,17 EUR 796,08 EUR 33,17 EUR 331,70 EUR 33,17 EUR 265,36 EUR 33,20 EUR 464,80 EUR 33,18 EUR 2986,20 EUR 33,18 EUR 3019,38 EUR 33,22 EUR 1494,90 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 33,34 EUR 1133349,15 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-12; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA 15.03.2019 Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de